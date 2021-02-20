Недавно стало известно, что звезды сериала "Игра престолов" Кит Гарингтон и Роуз Лесли стали родителями. После того как СМИ заметили новоиспеченных родителей во время прогулки, появились фото самостоятельной прогулки Кита с малышом.

Очевидно, быть отцом быть несколько сложнее, чем Джоном Сноу. На груди младенец, в руке – поводок. Лицо Кита Гарингтона не было таким напряженным даже во время битвы с белыми ходоками.

К теме На фоне обсуждений романа Оливия Уайлд похвалила работу Гарри Стайлза в ее фильме

В массивной обуви, темных джинсах и водолазке Кит напоминает какого-то супергеройского наемника, которого отправили на задание. Между тем на руках у него спокойно отдыхает новорожденный малыш.

Дождевая лондонская погода дает о себе знать – пес Гарингтона также стильно одетый в желтый дождевик. Именно такую ​​картину посчастливилось увидеть журналистам недалеко от дома звезды. Трогательные снимки быстро разлетелись в сети.

Что известно об отношениях Кита Гарингтона и Роуз Лесли