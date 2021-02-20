Звезда "Игры престолов" Кит Гарингтон вышел на прогулку с младенцем и собакой: милые фото
Недавно стало известно, что звезды сериала "Игра престолов" Кит Гарингтон и Роуз Лесли стали родителями. После того как СМИ заметили новоиспеченных родителей во время прогулки, появились фото самостоятельной прогулки Кита с малышом.
Источник:24 канал
Очевидно, быть отцом быть несколько сложнее, чем Джоном Сноу. На груди младенец, в руке – поводок. Лицо Кита Гарингтона не было таким напряженным даже во время битвы с белыми ходоками.
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В массивной обуви, темных джинсах и водолазке Кит напоминает какого-то супергеройского наемника, которого отправили на задание. Между тем на руках у него спокойно отдыхает новорожденный малыш.
Дождевая лондонская погода дает о себе знать – пес Гарингтона также стильно одетый в желтый дождевик. Именно такую картину посчастливилось увидеть журналистам недалеко от дома звезды. Трогательные снимки быстро разлетелись в сети.
Что известно об отношениях Кита Гарингтона и Роуз Лесли
- Кит и Роуз познакомились на съемочной площадке сериала "Игра престолов". Гарингтон играл роль Джона Сноу, а Лесли – Игритт. Интересно, что звезды играли пару влюбленных и действительно влюбились друг в друга в реальной жизни.
- Пара встречалась с 2013 года, а в 2017 году обручилась.
- В июне 2018 молодожены устроили атмосферную свадьбу в Великобритании. На праздник пригласили только самых близких друзей и родственников.
- В сентябре 2020 Роуз дала интервью и снялась в фотосессии издание Make Magazine, где показала беременный животик и заявила, что ожидает рождения первенца.
- Кит и Лесли не слишком любят рассказывать о своей личной жизни. О рождении ребенка журналисты Page Six узнали, когда увидели пару с малышом на прогулке. Только после этого пополнения в семье подтвердил представитель Гарингтона.
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