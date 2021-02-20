Зірка "Гри престолів" Кіт Гарінгтон вийшов на прогулянку з немовлям та собакою: милі фото
Нещодавно стало відомо, що зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі стали батьками. Після того, як ЗМІ помітили новоспечених батьків під час прогулянки, з'явилися фото самостійної прогулянки Кіта з малюком.
Джерело:24 канал
Вочевидь, бути батьком бути дещо складніше, ніж Джоном Сноу. На грудях немовля, у руці – повідець. Обличчя Кіта Гарінгтона не було таким напруженим навіть під час битви з білими блукачами.
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У масивному взутті, темних джинсах та водолазці Кіт нагадує якогось супергеройського найманця, якого відправили на завдання. Тим часом на руках у нього спокійно відпочиває новонароджений малюк.
Дощова лондонська погода дає про себе знати – пес Гарінгтона також стильно одягнений у жовтий дощовик. Саме таку картину пощастило побачити журналістом неподалік від дому зірки. Зворушливі знімки швидко розлетілись мережею.
Що відомо про стосунки Кіта Гарінгтона та Роуз Леслі
- Кіт та Роуз познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Гра престолів". Гарінгтон грав роль Джона Сноу, а Леслі – Ігрітт. Цікаво, що зірки грали пару закоханих і справді закохалися в реальному житті.
- Пара зустрічалася з 2013 року, а у 2017 році заручилася.
- В червні 2018 року молодята влаштували атмосферне весілля у Великій Британії. На свято запросили лише найближчих друзів та родичів.
- У вересні 2020 року Роуз дала інтерв'ю та знялась у фотосесії видання Make Magazine, де показала вагітний животик та заявила, що чекає на народження первістка.
- Кіт та Леслі не надто люблять розповідати про своє особисте життя. Про народження дитини журналісти Page Six дізналися, коли побачили пару з малюком на прогулянці. Лише після цього поповнення у сім'ї підтвердив представник Гарінгтона.
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