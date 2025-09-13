Марина Кошкина в интервью для Кино 24 поделилась, что об изменениях в украинском кино стоит говорить через несколько лет. Ведь сейчас мы именно на этом этапе, когда что-то движется вперед. Несмотря на это, некоторые вещи важно подметить.

На самом деле сейчас жанр документального кино занял первую и самую важную позицию. Никогда не думала, что документальное кино настолько будет нужно людям,

– считает актриса.

Марина Кошкина добавила, что на сам процесс влияет война – снимать кино очень сложно. Для этого нужно создать план на полгода – год вперед или даже дольше, тогда как в условиях войны никто не может быть уверен в завтрашнем дне.

"Мы больше живем этой верой, что надо делать, надеждой в то, что мы снимем это кино. Верой в то, что это нужно. Это тоже о нашей несокрушимости, безумное желание жить", – отметила актриса.

Марина Кошкина также напомнила о неотвратимых изменениях.

Речь о людях, с которыми ты больше никогда не сможешь сотрудничать, никогда увидеть их не сможешь, ни на сцене, ни в кино. Это навсегда. Это не просто изменения, это очень трагические потери для всех нас. Это мои коллеги Василий Кухарский, Юрий Фелипенко,

– сказала актриса "Малевича".

