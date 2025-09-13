Марина Кошкина в интервью для Кино 24 поделилась, что об изменениях в украинском кино стоит говорить через несколько лет. Ведь сейчас мы именно на этом этапе, когда что-то движется вперед. Несмотря на это, некоторые вещи важно подметить.
На самом деле сейчас жанр документального кино занял первую и самую важную позицию. Никогда не думала, что документальное кино настолько будет нужно людям,
– считает актриса.
Марина Кошкина добавила, что на сам процесс влияет война – снимать кино очень сложно. Для этого нужно создать план на полгода – год вперед или даже дольше, тогда как в условиях войны никто не может быть уверен в завтрашнем дне.
"Мы больше живем этой верой, что надо делать, надеждой в то, что мы снимем это кино. Верой в то, что это нужно. Это тоже о нашей несокрушимости, безумное желание жить", – отметила актриса.
Марина Кошкина также напомнила о неотвратимых изменениях.
Речь о людях, с которыми ты больше никогда не сможешь сотрудничать, никогда увидеть их не сможешь, ни на сцене, ни в кино. Это навсегда. Это не просто изменения, это очень трагические потери для всех нас. Это мои коллеги Василий Кухарский, Юрий Фелипенко,
– сказала актриса "Малевича".
Что известно о потере Юрия Фелипенко
- Известный украинский актер Юрий Фелипенко погиб на фронте 14 июня. Он присоединился к войску в апреле 2024 года и служил в составе 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".
- Прощание с Юрием Фелипенко состоялось в Киеве 19 июня. Сначала церемония прошла в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где работал актер, а затем в Михайловском соборе.
- Жена Юрия Фелипенко, Екатерина Мотрич, узнала о гибели мужа от работников ТЦК, которые позвонили ей во время съемок. Впоследствии к ней приехали медсестра и капеллан. По словам Екатерины, пара общалась примерно за полчаса до гибели Юрия.