Звезда "Первых ласточек" и Нуми Рапас совместно приняли участие в проекте итальянского вестерна
Источник:Новый канал
Актер молодежного триллера "Первые ласточки" впервые сыграл англоязычную роль со звездами кино Маттиасом Шонартсом ("Девушка из Дании"), Николасом Пинноком ("Марчелла") и Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона") – детали на кино 24.
Как сообщает источник, еще в марте 2021 года актер получил предложение от европейского кастинг-директора. Александр сразу попытался записать самопробы на английском языке – уже через 10 дней звезду утвердили на роль. Так, Рудинский получил роль в 10-серийном итальянском вестерне "Джанго" от Canal Plus и Sky.
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О съемках в иностранном проекте
Когда актер получил положительный ответ, он убеждает, что был шокирован. Также стоит подчеркнуть, что роль в сериале "Джанго" для Александра – его первый опыт игры на английском языке.
К съемкам я готовился три месяца, мне помогала подруга – украинская актриса Дарья Волга, мы с ней регулярно занимались английским. Кроме того, необходимо было учиться ездить верхом, поэтому график у меня был плотным,
– рассказал Александр Рудинский.
Звезда "Первых ласточек" сыграет Спенсера Фореста – помощника главной антагонистки в сериале. А ведущие роли нового итальянского проекта "Джанго" достались бельгийскому актеру Маттиасу Шоннертсу и шведской актрисе Нуми Рапас.
Александр Рудинский / Фото "Нового канала"
Съемки ленты проходили в трех городах Румынии, но основной локацией стала столица – Бухарест. По словам актера, этот важный актерский опыт оказался тяжелым. Съемочный период Александра в сериале длился около месяца, и естественно, что все это время он был вынужден находиться за границей – далеко от своей жены Марии и 11-месячного сына Петра. Хоть актер все время держал связь с семьей, на площадке никто не знал украинского языка и это только усиливало тоску актера по дому.
Впервые я находился вдали от близких столь длительное время. Это всегда нелегко, особенно когда у тебя есть маленький ребенок. Ведь сын растет не по дням, а по часам, и не хочется ничего упустить. К тому же, я был единственным украиноязычным человеком на съемочной площадке, все остальные – иностранцы. И хотя я хорошо освоил английский, все равно чего-то не хватало,
– поделился Александр.
Что известно об итальянском сериале "Джанго"
Похоже на то, что это будущий римейк американского одноименного вестерна. События в сериале "Джанго" происходят на Диком Западе периода конца 19 века в Новом Вавилоне – городе изгнанников, в котором живут мужчины и женщины разного происхождения, расы и вероисповедания. Сюжет сериала рассказывает о главном герое Джанго, который не может оправиться после жесткого убийства его семьи. Он отчаянно ищет свою дочь и не оставляет надежды, что она все-таки выжила. После долгих лет поисков он наконец находит дочь в Новом Вавилоне. Она собирается выйти замуж. Но городу грозит серьезная опасность, и Джанго понимает: пережить второй раз потерю дочери он не сможет.
Актеры, принявшие участие в сериале:
- Маттиас Шонартс ("Девушка из Дании"),
- Николас Пиннок ("Марчелла"),
- Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона"),
- Лиза Викари ("Тьма"),
- Эрик Коул,
- Том Остин,
- Эбигейл Торн.