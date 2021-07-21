Як повідомляє джерело, ще у березні 2021 року актор отримав пропозицію від європейського кастинг-директора. Олександр відразу спробував записати самопроби англійською мовою, – вже за 10 днів зірку затвердили на роль. Так, Рудинський отримав роль у 10-серійному італійському вестерні "Джанго" від Canal Plus та Sky.

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Про зйомки в іноземному проєкті

Коли актор отримав позитивну відповідь, він переконує, що був шокований. До всього, варто підкреслити, що роль у серіалі "Джанго" для Олександра – його перший досвід гри англійською мовою.

До зйомок я готувався три місяці, мені допомагала подруга – українська акторка Дарина Волга, ми з нею регулярно займалися англійською. Крім того, необхідно було вчитися їздити верхи, тому графік у мене був щільним,

– розповів Олександр Рудинський.

Зірка "Перших ластівок" зіграє Спенсера Фореста – помічника головної антагоністки в серіалі. А ведучі ролі нового італійського проєкту "Джанго" дісталися бельгійському актору Маттіасу Шоннертсу та шведській акторці Нумі Рапас.



Олександр Рудинський / Фото "Нового каналу"

Фільмування майбутньої стрічки проходили в трьох містах Румунії, але основною локацією стала столиця – Бухарест. За словами актора, цей важливий акторський досвід виявився важким. Знімальний період Олександра у серіалі тривав близько місяця, і звісно, що весь цей час він був змушений знаходитися за кордоном – далеко від своєї дружини Марії та 11-місячного сина Петра. Хоч актор весь час тримав зв'язок із родиною, на майданчику ніхто не знав українську мову і це тільки посилювало тугу актора за домівкою.

Вперше я знаходився далеко від близьких такий тривалий час. Це завжди нелегко, особливо коли у тебе є маленька дитина. Адже син росте не по дням, а по годинам, і не хочеться нічого проґавити. До того ж, я був єдиною українськомовною людиною на знімальному майданчику, всі інші – іноземці. І хоча я добре освоїв англійську, все одно чогось не вистачало,

– поділився Олександр.