Як повідомляє джерело, ще у березні 2021 року актор отримав пропозицію від європейського кастинг-директора. Олександр відразу спробував записати самопроби англійською мовою, – вже за 10 днів зірку затвердили на роль. Так, Рудинський отримав роль у 10-серійному італійському вестерні "Джанго" від Canal Plus та Sky.
Цікаво До 30-ї річниці Незалежності в кінотеатрах України покажуть найкращі сучасні українські фільми
Про зйомки в іноземному проєкті
Коли актор отримав позитивну відповідь, він переконує, що був шокований. До всього, варто підкреслити, що роль у серіалі "Джанго" для Олександра – його перший досвід гри англійською мовою.
До зйомок я готувався три місяці, мені допомагала подруга – українська акторка Дарина Волга, ми з нею регулярно займалися англійською. Крім того, необхідно було вчитися їздити верхи, тому графік у мене був щільним,
– розповів Олександр Рудинський.
Зірка "Перших ластівок" зіграє Спенсера Фореста – помічника головної антагоністки в серіалі. А ведучі ролі нового італійського проєкту "Джанго" дісталися бельгійському актору Маттіасу Шоннертсу та шведській акторці Нумі Рапас.
Олександр Рудинський / Фото "Нового каналу"
Фільмування майбутньої стрічки проходили в трьох містах Румунії, але основною локацією стала столиця – Бухарест. За словами актора, цей важливий акторський досвід виявився важким. Знімальний період Олександра у серіалі тривав близько місяця, і звісно, що весь цей час він був змушений знаходитися за кордоном – далеко від своєї дружини Марії та 11-місячного сина Петра. Хоч актор весь час тримав зв'язок із родиною, на майданчику ніхто не знав українську мову і це тільки посилювало тугу актора за домівкою.
Вперше я знаходився далеко від близьких такий тривалий час. Це завжди нелегко, особливо коли у тебе є маленька дитина. Адже син росте не по дням, а по годинам, і не хочеться нічого проґавити. До того ж, я був єдиною українськомовною людиною на знімальному майданчику, всі інші – іноземці. І хоча я добре освоїв англійську, все одно чогось не вистачало,
– поділився Олександр.
Що відомо про італійський серіал "Джанго"
Схоже на те, що це майбутній римейк американського однойменного вестерну. Події у серіалі "Джанго" відбуваються на Дикому Заході періоду кінця 19 століття у Новому Вавилоні – місті вигнанців, у якому живуть чоловіки та жінки різного походження, раси та віросповідання. Сюжет серіалу розповідає про головного героя Джанго, який не може оговтатися після жорсткого вбивства його родини. Він відчайдушно шукає свою доньку і не полишає надії, що вона все-таки вижила. Після довгих років пошуків він нарешті знаходить доньку в Новому Вавилоні. Вона збирається вийти заміж. Але місту загрожує серйозна небезпека, і Джанго розуміє: пережити другий раз втрату дочки він не зможе.
Актори, які взяли участь у серіалі:
- Матіас Шонартс ("Дівчина з Данії"),
- Ніколас Піннок ("Марчелла"),
- Нумі Рапас ("Дівчина з татуюванням дракона"),
- Ліза Вікарі ("Тьма"),
- Ерік Коул,
- Том Остін,
- Ебігейл Торн.