Как сообщает источник, еще в марте 2021 года актер получил предложение от европейского кастинг-директора. Александр сразу попытался записать самопробы на английском языке – уже через 10 дней звезду утвердили на роль. Так, Рудинский получил роль в 10-серийном итальянском вестерне "Джанго" от Canal Plus и Sky.

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О съемках в иностранном проекте

Когда актер получил положительный ответ, он убеждает, что был шокирован. Также стоит подчеркнуть, что роль в сериале "Джанго" для Александра – его первый опыт игры на английском языке.

К съемкам я готовился три месяца, мне помогала подруга – украинская актриса Дарья Волга, мы с ней регулярно занимались английским. Кроме того, необходимо было учиться ездить верхом, поэтому график у меня был плотным,

– рассказал Александр Рудинский.

Звезда "Первых ласточек" сыграет Спенсера Фореста – помощника главной антагонистки в сериале. А ведущие роли нового итальянского проекта "Джанго" достались бельгийскому актеру Маттиасу Шоннертсу и шведской актрисе Нуми Рапас.



Александр Рудинский / Фото "Нового канала"

Съемки ленты проходили в трех городах Румынии, но основной локацией стала столица – Бухарест. По словам актера, этот важный актерский опыт оказался тяжелым. Съемочный период Александра в сериале длился около месяца, и естественно, что все это время он был вынужден находиться за границей – далеко от своей жены Марии и 11-месячного сына Петра. Хоть актер все время держал связь с семьей, на площадке никто не знал украинского языка и это только усиливало тоску актера по дому.

Впервые я находился вдали от близких столь длительное время. Это всегда нелегко, особенно когда у тебя есть маленький ребенок. Ведь сын растет не по дням, а по часам, и не хочется ничего упустить. К тому же, я был единственным украиноязычным человеком на съемочной площадке, все остальные – иностранцы. И хотя я хорошо освоил английский, все равно чего-то не хватало,

– поделился Александр.