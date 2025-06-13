Этот важный шаг был вызван его глубокими патриотическими убеждениями, ведь актер публично заявил, что больше не желает иметь ничего общего с "Мордором", как он назвал страну-агрессора, поэтому разорвал связи даже с родственниками, которые там живут. Где сейчас и чем занимается Сергей Стрельников – рассказывает Кино 24.

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Где сейчас Сергей Стрельников

В последние годы Стрельников активно снимается в украинских фильмах и сериалах. Среди его самых ярких проектов – исторический фильм "Довбуш", где он исполнил главную роль народного героя Олексы Довбуша. Эта кинокартина стала одним из символов национального кино, а сам актер неоднократно возил ленту на фронт, в частности в Краматорск, чтобы поддержать боевой дух украинских защитников.

Также одной из самых успешных его работ стал сериал "Ключи от правды". В этом проекте он сыграл охранника Олексу – мужественного человека, который оказывается в центре сложных событий и эмоциональных переживаний. Сериал стал очень популярным и полюбился украинцам за свою искренность и освещение глубоких человеческих образов. Кроме этого, актера можно увидеть в новом сезоне ленты "Вскрытие покажет", где он играет загадочного майора Лихоту.

Вне съемочной площадки Сергей ведет спокойную и семейную жизнь. Он женат на известной украинской актрисе Виктории Литвиненко. Они познакомились еще во время учебы в университете, но по-настоящему сблизились на съемках сериала "Владимирская, 15". В их семье царит взаимоуважение и тепло, что особенно важно в непростые времена. Вместе пара воспитывает двоих детей – дочь Варвару и сына Сильвестра.

Несмотря на работу в кино, Стрельников активно помогает украинским военным. Он организует сборы на нужды фронта, передает амуницию, автомобили и ездит к военным. Еще в начале полномасштабного вторжения он обратился в военкомат с желанием вступить в ряды ВСУ, но из-за проблем со здоровьем ему отказали. В одном из интервью он сказал: "Настоящие герои сейчас – ребята на фронте, а не те, что на экране". Эти слова стали своеобразным кредо его гражданской позиции, которой продолжают восхищаться поклонники актера.