Где сейчас Марк Дробот, сыгравший Владимира Ивасюка в спектакле "Червона Рута"

Марк Дробот – украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины, который уже более десятилетия уверенно держится среди ведущих имен современной национальной сцены.

Его узнают по харизматичным ролям в драматических сериалах, фильмах и театральных спектаклях. О том, где сейчас актер и чем занимается – пишет Кино 24.

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Где сейчас Марк Дробот

Недавно он стал частью труппы Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой, где исполняет главную роль композитора Владимира Ивасюка в музыкально-драматическом спектакле "Червона рута". Этот мюзикл раскрывает различные этапы жизни артиста, и Дробот особенно глубоко чувствует своего героя. Актер признался, что первые песни Ивасюка услышал еще в детстве от отца. Более того, Дробот лично попросился на эту роль, несмотря на намерения сосредоточиться на кино, и теперь с невероятной энергией воспроизводит образ музыкального гения на сцене перед публикой.

В то же время на экране звезду можно увидеть в остросюжетной мелодраме "Кришталеві джерела", где он сыграл Кирилла Дорошенко. Кроме этого, Марк снялся в популярном сериале "Узнай меня", который быстро получил симпатии украинских зрителей за свою эмоциональность и насыщенные сюжетные линии.

Вне сцены и камеры Дробот ведет достаточно частную жизнь. Дело в том, что он избегает появления в социальных сетях и редко дает интервью.

К сожалению, медийность и хороший артист – это две разные вещи. Я хотел бы быть хорошим артистом. По крайней мере, я всячески стремлюсь, чтобы никакой медийности не было,

– делился актер ранее.

Впрочем, летом 2024 года стало известно о пополнении в семье Дробота. Возлюбленная Марка, Марина Бондарчук, родила первенца актеру. Пара теперь воспитывает девочку, которой дали необычное имя – Златомира.

Сейчас Марк Дробот продолжает творить историю современного украинского театра и кино. Во время, когда культура особенно нуждается в голосах, способных тронуть сердце, актер продолжает вдохновлять многих историями героев, которых воплощает на сцене и экране.