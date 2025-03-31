Звезда "Скаженого весілля" Леся Самаева поддержала жертв сексуальных домогательств после скандала в Карпенко-Карого и других учебных заведениях. Ведь понимает их, потому что тоже была на их месте. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк, пишет Show 24.

К слову Юрия Винничука оставили в ПЕН-клубе: Илларион Павлюк ушел из организации в знак протеста

Леся Самаева вспомнила, что пережила домогательства от старшего мужа в школьном возрасте.

Я на всю свою жизнь запомнила это онемение. Тебя же воспитывают, что взрослые – это авторитет. Вот меня так воспитывали, и вдруг, когда этот взрослый, который авторитет, что-то делает то, чего не должен делать, у меня был ступор. И главное, что я никому об этом не рассказывала, потому что это стыдно. И я понимаю этих жертв. У тебя ощущение, что ты сама виновата,

– призналась актриса.

Самаева призналась, что очень хорошо понимает студенток, которые не решались рассказывать о домогательствах от преподавателей. Потому что сама имеет подобный опыт.

"Я четко знаю это ощущение в юности, когда ты не можешь ничего сказать, ты почему-то делаешь то, что тебе противно. Там ничего такого катастрофического не было, но просто я очень четко помню, как мне было неприятно, но я это делала и больше об этом никому не рассказывала, потому что потом считала себя виноватой", – заметила она.

Интервью с Лесей Самаевой: смотрите видео онлайн

Актриса призналась, что пережитые домогательства повлияли на ее дальнейшую жизнь. В частности, она не могла быть в отношениях со старшими мужчинами, а выбирала только сверстников, потому что чувствовала себя с ними комфортно.

Леся Самаева добавила, что не решилась рассказать о пережитом родителям. Поэтому понимает, почему жертвы домогательств и насилия начали говорить о своем опыте только сейчас.

Поэтому жертвы и молчат, потому что кому-то стыдно, кому-то трудно, потому что как уважаемый человек может позволять такое себе? Кому поверят – ребенку, который только начинает свой путь, или уважаемому человеку?

– отметила актриса.

Напомним, Андрей Белоус несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах вернулся на должность руководителя Молодого театра. Директор департамента культуры КГГА заявил, что Билоус будет работать, пока не будет доказательств его преступления. Так он ответил на акцию протеста.