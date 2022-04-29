Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала, кто из коллег поддержал ее во время войны

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой в скандальном сериале "Сваты", рассказала о поддержавших ее российских коллегах. Среди них Александр Феклистов и Андрей Бирин.

В своем инстаграме Кошмал сказала, что только двое коллег, также сыгравших в сериале "Сваты" и сейчас проживающих в России, решили ее поддержать. Остальные – молчат.

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Кто из коллег поддержал актрису Анну Кошмал, которая стала известна благодаря сериалу "Сваты"

Актрису поддержали Александр Феклистов, сыгравший роль Сан Саныча Берковича, и Андрей Бирин, сыгравший жениха Жени, англичанина Джека.

Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Он с первого дня со своей супругой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат,

– сказала Анна.

Поклонники часто спрашивают звезду, поддерживает ли она связь с россиянином Федором Добронравовым, известным своими антиукраинскими публичными заявлениями и поддержкой аннексии Крыма. На что Анна Кошмал дала лаконичный ответ: "Нет".

Отметим, что звезда после начала войны полностью перешла на украинский язык, с 24 февраля в его инстаграме нет ни одного сообщения на русском.

Недавно российский актер Александр Феклистов выразил слова солидарности украинскому народу. По словам актера, российская интеллигенция пытается закрыть глаза и уши, но они слышат и видят горе Украины. "Мы с вами!", – дополнил он.

В апреле кафиры обстреляли дом под Киевом, где снимали "Сватов". Вражеские ракеты разрушили двор, забор и детскую площадку.