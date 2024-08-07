Кейт Уинслет призналась, что в нулевых часто подвергалась критике со стороны таблоидов, у нее развилось расстройство пищевого поведения. Но впоследствии актриса не стала обращать внимания на эти комментарии, а в 2003 году раскритиковала глянец, который отредактировал ее фигуру для фото.

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Теперь Кейт Уинслет уверена в себе и не позволяет другим некорректных комментариев относительно ее внешности. Во время съемок фильма "Ли" (о жизни Ли Миллер) один из членов съемочной группы попросил ее сесть ровнее, чтобы в кадре не было видно складок на животе. Актриса резко ответила на это замечание.

Там есть момент, где Ли сидит на скамейке в бикини... И один из членов съемочной группы подошел между дублями и сказал: "Возможно, ты захочешь сидеть ровнее". Чтобы вы не видели моих складок на животе? Ни в коем случае! Это было намеренно, понимаете?

– подчеркнула Кейт Уинслет.



Кейт Уинслет / Фото Harper's Bazaar

Голливудская звезда объяснила, что прекратила тренировки накануне съемок фильма. Она не стремится иметь безупречный вид на экране.

"Наоборот. Я горжусь ими, потому что это моя жизнь на моем лице, и это имеет значение. Мне бы не пришло в голову скрывать это", – сказала актриса.

Заметим, фильм Кейт Уинслет "Ли" будет представлен на кинофестивале в швейцарском Цюрихе в октябре.