Кейт Вінслет зізналася, що у нульових часто зазнавала критики з боку таблоїдів, у неї розвинуся розлад харчової поведінки. Але згодом акторка не стала зважати на ці коментарі, а у 2003 році розкритикувала глянець, який відредагував її фігуру для фото.

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Тепер Кейт Вінслет упевнена в собі та не дозволяє іншим некоректних коментарів щодо її зовнішності. Під час знімань фільму "Лі" (про життя Лі Міллер) один з членів знімальної групи попросив її сісти рівніше, щоб у кадрі не було видно складок на животі. Акторка різко відповіла на це зауваження.

Там є момент, де Лі сидить на лавці в бікіні... І один з членів знімальної групи підійшов між дублями й сказав: "Можливо, ти захочеш сидіти рівніше". Щоб ви не бачили моїх складок на животі? Ні в якому разі! Це було навмисно, розумієте?

– підкреслила Кейт Вінслет.



Кейт Вінслет / Фото Harper's Bazaar

Голлівудська зірка пояснила, що припинила тренування напередодні зйомок фільму. Вона не прагне мати бездоганний вигляд на екрані.

"Навпаки. Я пишаюся ними, тому що це моє життя на моєму обличчі, і це має значення. Мені б не спало на думку приховувати це", – сказала акторка.

Зауважимо, фільм Кейт Вінслет "Лі" буде представлений на кінофестивалі у швейцарському Цюриху у жовтні.