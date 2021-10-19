Звезды "Дюны" поразили поклонников стилем и веселыми танцами в Лондоне на премьере фильма

В Лондоне состоялась премьера эпического научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна". На красном ковре звезды ленты поразили поклонников стильными образами. Зендея и Тимоти Шаламе даже исполнили веселый танец на потеху журналистов – больше на Кино 24.

Звезды самых кассовых фильма этого года "Дюна" от режиссера Дени Вильнева прошлись по красной дорожке перед кинотеатром Одеон на Лестер-сквер, что в Лондоне. В частности своими изящными и стильным образами в британской премьере в понедельник, 18 октябрем 2021 года, поразили исполнители главных ролей – актриса и певица Зендея, а также Тимоти Шаламе.

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Напомним, что премьера фильма "Дюна" в Украине состоялась месяцем ранее –

Зендея появилась на красной дорожке в молочном асимметричном платье Rick Owens, расшитом белыми пайетками. Изюминка платья – эффектный вырез на спине, который звезда охотно показывала фотографам. Хрупкие руки звезды были украшены ювелирными изделиями в "змеином" стиле. Похожие украшения Зенедея выбрала ранее для красного ковра в Венеции.

Под сообщением на инстаграм-странице издания Variety фанаты Зендеи выразили абсолютный восторг от внешнего вида актрисы: "Я серьезно, кто одевает Зендею? Каждый отдельный взгляд – это абсолютное совершенство".



Зендея / Фото Getty Images



Зендея / Фото Getty Images

Тимоти Шаламе воздержался от яркого образа, оставаясь верным черному костюму своего героя – Пола Атрейдеса. Костюм, выбранный актером, принадлежит бренду Alexander McQueen.

Тимоти Шаламеме / Фото Getty Images

Веселые танцы Зендеи и Тимоти Шаламе

Сойдясь на красном ковре для общего кадра, Тимоти Шаламе и Зендея начали импровизировано танцевать, чем возбудоражили фотографов и поклонников. Вероятно, Шаламе был поражен узким подолом платья Зендеи, так как он постоянно на него смотрел и показывал. Актриса не растерялась и превратила все это в веселый танец.

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На красном ковре также появились другие актеры фильма – Голда Рошевель, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Бабс Олусанмокун, Шэрон Данкен-Брюстер и Дэвид Дастмалчиан.



Актерский состав "Дюны" и Дени Вильнев / Фото Getty Images