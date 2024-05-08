Среди украинских актрис, которые ждут своего любимого человека с фронта: Дарья Легейда, Наталья Денисенко и другие. Кино 24 расскажет, кто еще из знаменитостей в этом списке.

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Дарья Легейда-Сова

Муж Дарьи Легейды, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Крашанка", Дмитрий Сова, воюет. К слову, отец актрисы также служит в рядах Сил обороны.

В недавнем интервью для OBOZ.UA. она рассказала, что редко видится с мужем, однако несмотря на расстояние чувствует его поддержку.

К сожалению, мы видимся сейчас нечасто. И вот его отпустили со службы – мы очень благодарны за это. И такие встречи чрезвычайно важны для каждого из нас. Видите, как получилось: мы поженились – и началась война. Нам не удалось пока что пожить семейной жизнью. Но, знаете, даже несмотря на то, что мы на расстоянии, на самом деле – рядом друг с другом. Я чувствую его поддержку, и, надеюсь, он так же. И мы делаем все для того, чтобы облегчить это страшное время друг для друга,

– поделилась актриса.

Наталка Денисенко

Наталка также одна из тех, кто ждет своего любимого с фронта. Сейчас она самостоятельно воспитывает сына, ведь ее муж, актер Андрей Фединчик, служит в Вооруженных Силах Украины. В силу обстоятельств они довольно редко видятся. Актриса в недавнем интервью JS поделилась, что постоянно снимает вместе с сыном какие-то видео и отправляет мужу, а также просит его, когда у него есть возможность, записывать аудио- и видеосообщения для сына, чтобы, как отметила актриса, несмотря на расстояние, их связь не терялась.

Конечно, я очень горжусь своим мужем, но, как и многие женщины Украины, хочу, чтобы мой он был дома вместе со мной и нашим сыном. И чтобы война как можно быстрее закончилась нашей Победой,

– рассказала Наталка.

Светлана Гордиенко

Светлана Гордиенко – еще одна украинская актриса, которая ждет своего мужа с войны. Она призналась в интервью ТСН.ua, что несмотря на свой сильный характер с момента, когда ее любимый, актер Максим Девизоров, вступил в ряды ВСУ, она почувствовала свою слабость.

Отпускала Макса с ощущением глобальной слабости. Хотя это на меня не похоже, я другой человек, достаточно сильный и уверенный,

– рассказывала Светлана Гордиенко.

Виктория Билан

В список актрис, которые с нетерпением ждут своих мужей с войны, есть Виктория Билан. Ее муж актер Владимир Ращук с началом полномасштабной войны пошел защищать Украину.

Несколько месяцев назад на своей странице Виктория Билан разместила кадр с мужем, который был сделан во время их разговора онлайн связью.

К разговору присоединилась и дочь супругов Екатерина. Ращук сумел позвонить семье с передовой и немного с ними пообщаться.

Мои счастливые мгновения выглядят вот так. Родной мой мишка. Жду. Люблю. Верю,

– подписала фото с мужем Билан.

Кроме того, под фото Виктория оставила хештеги 687 день войны, разлука 5, я дождусь тебя.