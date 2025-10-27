Виталина Библив, Анастасия Иванюк и Ксения Вертинская поделились мыслями эксклюзивно для 24 Канала относительно общения на государственном языке в наше время. Они объяснили, почему это важно.

Интересно Мирошниченко, Римма Зюбина, Schmalgauzen и другие: кто из звезд писал радиодиктант-2025

Виталина Библив

Актриса призналась, что для нее общаться на украинском – это и означает быть украинкой.

Это самая главная самоидентификация. Особенно когда находишься за границей. Ведь если я где-то на гастролях в Европе вижу наших беженцев, которые продолжают разговаривать на русском, то меня это очень тригерит. Язык – сильное и крепкое оружие, код нации!

– подчеркнула Библив.



Звезды о языке / Фото пресс-службы

Анастасия Иванюк

Настя поделилась, что гордится тем, что украинский был первым языком, на котором она научилась писать в детстве.

"Для меня общаться на украинском – это об ответственности, сознание и достоинство. Это язык, сопровождавший меня всю жизнь, и я никогда не хотела выбрать другой. Мне жаль, что долгие годы украинский оставался для меня лишь литературной частью жизни. Но сегодня я искренне горжусь тем, что общаюсь и работаю на родном языке. И точно знаю: эту любовь и уважение к нему я понесу дальше", – подчеркнула звезда сериала.



Звезды о языке / Фото пресс-службы

Ксения Вертинская

Для Ксении Вертинской говорить на украинском означает знать, что она до сих пор живет в своей стране.

Буду честной и скажу, что я не большой пример, потому что в основном разговариваю на суржике. Но всегда стараюсь общаться чисто. Но мне понравилось выражение о том, что суржик – это изнасилование русского (смеется). Мы все неидеальны и живем в неидеальном мире. Но знать, что твоя страна – это твоя страна, это чудо!

– поделилась актриса.

Звезды о языке / Фото пресс-службы

Добавим, премьера комедийного сериала "Семья по воскресеньям" состоится 3 ноября в 19:00 в эфире Нового канала.