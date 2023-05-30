Актор, який озвучив Флаундера у фільмі "Русалонька", відповів на критику персонажа

Новий фільм "Русалонька" вийшов в кіно 25 травня. У мережі розкритикували зовнішній вигляд деяких персонажів, зокрема тропічну рибу Камбалу.

Канадський актор Джейкоб Тремблей, який озвучив Флаундера у фільмі "Русалонька", з відповіддю не забарився. Нагадаємо, що за словами глядачів, нова риба більше схожа на справжню, аніж ту, яка була у мультфільму 1989 року.

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Джейкоб Тремблей відповів на критику дизайну Флаундера у "Русалоньці"

У соцмережах можна побачити чимало мемів та насмішок з риби, а також негативних коментарів від невдоволених глядачів.

Джейкоб Тремблей зізнався Variety, що не може погодитися з тим, що кажуть люди. Він розповів, що бачив дизайн Флаундера на ранньому етапі виробництва і вважав його справді чудовим. Молодий актор вірив, що творці фільму змусять цих переосмислених персонажів працювати на глядача знову.

Роб Маршалл показав мені дизайн, коли я прийшов на прослуховування. Я повністю повірив йому на знімальному майданчику. Я не міг уявити, що це може мати інший вигляд,

– розповів він.

У співбесіді з THR, Тремблей ще більше розповів про свого персонажа: "Я подумав, що це буде дійсно круто. Адже, мені подобається, як вони це зробили. Вони зробили їх схожими на справжніх тварин. А потім я переглянув фільм, і мої думки підтвердилися. Це справді виглядало круто. Вийшло ідеально. Я думаю, що спершу варто детально переглянути фільм, а потім робити висновки".

Інші морські друзі Аріель також мають змінений зовнішній вигляд. Вони також більше схожі на справжніх тварин. Йдеться про чайку Скаттл, яку тепер озвучує Аквафіна, а також краба Себастьяна, якого озвучив Девід Діггс. У фільмі також знялися Джона Гавер-Кінг, Мелісса Маккарті, Хав'єр Бардем і Нома Думезвені.

Нагадаємо, "Русалонька" вийшла в кінотеатрах України 25 травня 2023 року. На сайті Rotten Tomatoes фільм має 68 % від критиків і 95 % від глядачів.

"Русалонька": дивіться трейлер

Окрім "Русалоньки", Джейкоба Тремблея також можна буде побачити у майбутньому рімейку "Токсичного месника" разом з Пітером Дінклейджем.