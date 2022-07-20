"Тримали інтригу": перед смертю Руслана Писанка знялася у фільмі Наталки Ворожбит "Демони"

Наталка Ворожбит відреагувала на раптову смерть телезірки та актриси Руслани Писанки. Ба більше, режисерка розповіла, що вона зіграла головну роль у її фільмі "Демони", проте не встигли дозняти декілька сцен.

Про участь Писанки у містичній драмі "Демони" ніхто не знав, адже творча команда тримала це в секреті. "Ми уявляли як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею", – зізналася Ворожбит.

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Наталка Ворожбит розповіла про зйомки із Русланою Писанкою у фільмі "Демони"

"Душа моя, Руся... Далі треба писати некролог. Некролог про красиву жінку в розквіті сил і таланту, яка стала рідною. Почну з фактажу, щоб відразу не заридати вголос, – з емоційного допису режисерки".

Ми знімали фільм "Демони" і тримали інтригу, що Руслана Писанка зіграла в ньому головну роль. Ну такі маленькі кіношні радощі. Ми уявляли як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею,

– пише вона.

"У кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри одягала перуку"

За словами режисерки, Писанка казала, що робить "квантовий стрибок". "У кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри одягала перуку. Приїжджала на перезнімання на Полтавщину після ефіру за кермом і в ніч поверталася. Кожного дня робила подвиг на цих непростих зйомках в експедиції", – поділилася Наталка.

"Вона вражала своєю самовідданістю і довірою, – згадує Ворожбит. – Матеріал складний, але жодного капризу й ознак зірковості. Вона хотіла зніматися в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесні".

Режисерка поділилася, що був тривалий кастинг на головну роль, вони пробували сотні актрис. Але випадково Ворожбит переглянула інтерв’ю з Писанкою – і серце тьохнуло.

Як в коханні. Моя. Особистість, глиба, зміст, енергія. Коли вона зайшла на перші проби – то це зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. А яка вона красива! Ми зараз монтуємо фільм і я постійно думаю "яка красива людина в кадрі",

– згадує режисерка.

У своєму колі Наталка називала Писанку "моя малишка", адже відчувала її ніжність та крихкість. Принагідно хотіла їй в цьому зізнатися. Але вже не скаже. Проте найкраща її роль є.

Як відомо, ще не всі сцени зняті, але команда проєкту знайде вихід із ситуації. "Ми щось придумаємо, кіно буде! Воно буде присвячене її зірці", – кажуть вони.

До речі, тизер фільму "Демони" показали весною у Каннах. Всі були в захваті від Руслани, як згадує Ворожбит, вона "справді плакала і не могла говорити через емоції".

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"Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч!"

Її персонаж у фільмі – Ніна – пострадянська Україна. "З усіма травмами, важкою спадщиною, змарнованими надіями, але красива і непереможна. І Руся втілила це блискуче. Я хочу, щоб в пам’яті вона залишилася не тільки як телеведуча, секс-символ і таке інше, а і як зірка українського кіно. Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч!", – наголосила Ворожбит.



Пробач, моя малишка, за важкі зйомки. Пробач, що не все встигли. Пробач. Люблю тебе дуже. Дякую дуже. Співчуття близьким, Ігорю, друже, тримайся, ти був справжнім тилом, другом, усім для неї, а вона для тебе – можу тільки уявити..,

– підсумувала Ворожбит.



Руслана Писанка / Фото з фейсбуку Наталки Ворожбит

Нагадаємо, Руслана Писанка померла у віці 57 років. Причина смерті – важка хвороба. Чимало зірок та колег висловили співчуття.

Про що розповідає фільм "Демони"

У центрі історії – безхатько з росії, який приїжджає до гоголівських місць поблизу Сорочинців. За сюжетом він знайомиться із дівчиною Нінкою, яка готова його впустити в дім на зиму. Однак, йому доведеться зіткнутися із містикою цього загадкового селища та особистістю господині.

"Демони": дивіться тизер