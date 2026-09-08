60 і без купальника: Сальма Хаєк здивувала фанатів святковими фото

У Сальми Гаєк, схоже, є власне бачення того, як потрібно зустрічати 60. І це точн оне так, як ми звикли бачити.

Як повідомляє pagesix, зірка "Фріди" поділилася в Instagram серією відвертих кадрів із купання. На фотографіях Гаєк усміхається, грається у воді та позує спиною до камери.

Акторка, день народження якої припав на 2 вересня, підписала публікацію коротко:

60 і вдячна.

Шанувальники, своєю чергою, швидко пояснили їй у коментарях, що цифра 60 зовсім не заважає виглядати їй виглядати максимально ефектно.

І це далеко не перший випадок, коли Хаєк святкує день народження біля води. Торік, коли їй виповнилося 59, вона позувала на яхті в червоному бікіні й підписала фото словами про 59 обертів навколо Сонця. Схоже, традицію вирішила не порушувати – просто цього разу без зайвого одягу. І ми не засуджуємо.

До свого віку Гаєк ставиться без особливої драми. Раніше акторка розповідала, що не намагається виглядати молодшою, а хоче добре виглядати саме у своєму віці. Вона також зізнавалася, що для неї важливо й надалі подобатися власному чоловікові, Франсуа-Анрі Піно.

До слова, не так давно Хаєк стала бабусею і замилувала мережу особливими фото з онуком.





