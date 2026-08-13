Голлівудська зірка стала бабусею: Сальму Хаєк помітили з малюком на руках

Сальма Хаєк отримала новий статус, до якого, здається, не готують навіть у Голлівуді. 59-річна акторка стала бабусею – її пасинок Франсуа Піно-молодший разом із графинею Ларою Косімою Генкель фон Доннерсмарка вперше стали батьками.

Як повідомляє HELLO, про народження малюка пара розповіла лише через місяць. Лара опублікувала серію фото з новонародженим і назвала їхній перший місяць у ролі батьків "найкращим".

На одному зі знімків малюк спить поруч із мамою, на іншому Лара тримає його на руках. А потім у кадрі з’являється вся зірково-аристократична компанія: Франсуа-молодший із сином, його батько Франсуа-Анрі Піно та сама Сальма Хаєк.



Сальма Хаєк з онуком / Фото Інстаграм



Акторка ніжно тримає немовля на руках. І якщо хтось думав, що після 50 життя зірок – це лише червоні доріжки, вечірки та дорогі сукні, то ні. Наступний рівень – онуки.



Невістка Сальми Хаєк Лара Косіма з сином / Фото Інстаграм



Мама малюка Лара Косіма – донька оскароносного режисера Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка та представниця старовинного графського роду.

Її власне життя теж цілком відповідає цьому набору: Dior, модні покази, світські вечори, тіари й популярні відео "Get Ready With Me" у соцмережах.



Пасинок Сальми Хаєк з сином / Фото Інстаграм



Тож дитина народилася буквально в сім’ї, де на сімейному фото можуть одночасно опинитися голлівудська акторка, спадкоємець люксової імперії та німецька аристократія.

Для Сальми це особливо тепла подія. Раніше акторка розповідала, що завжди хотіла мати багато дітей, але зрештою стала мамою лише однієї доньки – Валентини. Водночас у її чоловіка Франсуа-Анрі Піно є ще троє дітей від попередніх стосунків.

Тож тепер у родині офіційно з’явився ще один маленький Піно.

А тим часом Сальма Хаєк нещодавно показала, як зараз виглядає її 18-річна донька Валентина.



