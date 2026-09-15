Підтримувала Україну, а тепер знімає росіянина: Сальма Хайєк потрапила у скандальну історію

Ще кілька років тому Сальма Гаєк демонструвала підтримку України, з'явившись після початку повномасштабної війни у синьо-жовтій футболці на показі Balenciaga. Тепер історія зробила типовий голлівудський поворот: акторка запросила до свого нового фільму росіянина Юру Борисова.

Як повідомляє Variety, Борисов отримав одну з головних ролей у режисерському дебюті Хайєк для великого кіно. Стрічка отримала назву "Арена". Сальма Гаєк сама написала сценарій і вперше виступить режисеркою повнометражного фільму для кінотеатрів.



Юрій Борисов / Фото Associated Press



Разом із росіянином Юрієм Борисовим одну з головних ролей отримала Кара Делевінь. Зйомки вже проходять у мексиканських штатах Кінтана-Роо та Веракрус. Сама Хайєк описує картину як історію забороненого кохання.

А щоб ситуація для української аудиторії виглядала ще цікавіше, серед продюсерів проєкту – Анджеліна Джолі.

Чому до Борисова є питання в Україні

Юра Борисов здобув міжнародну популярність після «Анори» й у 2025 році навіть отримав номінацію на "Оскар".

Однак ще до свого голлівудського прориву актор знімався у російському фільмі "Калашников", частину якого створювали в окупованому Криму. Через незаконне відвідування півострова Борисова внесли до бази "Миротворець".

Є тут і важливий нюанс. 24 лютого 2022 року ім'я Борисова було серед підписантів антивоєнного листа російських кінематографістів. Однак після цього актор публічно війну проти України не засуджував, продовжив жити та працювати в Росії.

Не так давно акторка показала як відсвяткувала свій день народження – фото виглядають дуже пікантно.