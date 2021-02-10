Сандра Буллок зіграє з Бредом Піттом у фільмі "Швидкісний потяг"

Серед ЗМІ поширюється інформація, що Сандра Буллок зіграє одну з головних ролей у фільмі "Швидкісний потяг". Компанія Sony, яка працює над роботою стрічки, відмовилась від коментарів.

Сандра Буллок приєднається до Бреда Пітта в бойовику "Швидкісний потяг". Але невідомо, кого саме вона гратиме. Видання повідомляє, що це буде одна з головних ролей.

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Що відомо про сюжет трилеру "Швидкісний потяг"

Подробиці сюжету погано відомі, але це вже один з найбільш очікуваних бойовиків Голлівуду. Режисером стрічки став Девід Літч, яки екранізував "Дедпула".

Відомо, що сценарій розроблений на основі бестселера письменника Котаро Ісакі. Це історія про 5 найманих вбивць, які отримують однакове замовлення та мають реалізувати його у швидкісному потязі, який курсує без зупинок з Токіо до Моріоки.

В один момент герої розуміють, що хтось затіяв проти них небезпечну гру, тож кожен з них намагається розкрити правду та бореться за власне життя.

Дата прем'єри бойовика поки що невідома.

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