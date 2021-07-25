Вуді Гаррельсон та Ліна Гіді в серіалі HBO "Сантехніки Білого дому": перші кадри

З'явились перші кадри серіалу від HBO "Сантехніки Білого дому" (The White House Plumbers) про Вотерґейтський скандал – найбільший політичний скандал США. Прем'єра серіалу запланована на першу половину 2022 року – більше на Кіно 24.

Згідно з офіційним синопсису HBO, "Сантехніки Білого дому" розповідають історію про те, як політичні саботажники і натхненники Вотерґейту Говард Гант (Вуді Гаррельсон) і Дж. Гордон Лідді (Джастін Теру) випадково скинули президента Ніксона з посту, якого вони завзято намагалися захищати.

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Серіал "Сантехніки Білого дому" матиме лише 5 серій, його прем'єра відбудеться на стримінговому каналі від HBO.

Чим вразить сюжет серіалу

Автори стверджують, що в більшості коли-небудь створених фільмів про Вотерґейтський скандал крадіжка зі зломом – це перша сцена, а потім люди в Овальному кабінеті, Ніксон і репортери з Washington Post. Вони наполягають, що це обмежений погляд на скандал, адже у серіалі "Сантехніки Білого дому" вони збираються зустрітися з цими хлопцями перед пограбуванням, і побачити, як пограбування вплинуло на їхнє життя.

Теру грає Гордона Лідді, колишнього агента ФБР, який працював над передвиборчою кампанією Річарда Ніксона до того, як був призначений в таємний підрозділ спеціальних розслідувань Білого дому, яке, як можна здогадатися, називається "Сантехніки Білого дому". Команда, до якої також входив Говард Гант (якого грає Гаррельсон), була створена незабаром після публікації документів Пентагону, і йому було доручено запобігати подальшим витоку секретної інформації в ЗМІ.

Завершують образи Ганта і Лідді – Ліна Гіді ("Гра престолів") в ролі Дороті Гант і Джуді Грір в ролі Френ Лідді. Хоча про двох жінок відомо менше, режисер серіалу стверджує, що вони будуть невід'ємними фігурами в історії, а також окремими особистостями.

Ці двоє не брали безпосередньої участі у зломі Вотерґейту, але "Сантехніки Білого дому" не обмежуються політичним скандалом, а уважно вивчають кожну сім'ю,

– переконує режисер проєкту Девід Мандел.



Джастін Теру разом з Вуді Гаррельсоном в "Сантехніках Білого дому" / IndieWire

Разом зі своєю командою Гант і Лідді організували крадіжку зі зломом штаб-квартири Національного комітету Демократичної партії в травні і червні 1972 року, що, в свою чергу, призвело до відставки Річарда Ніксона з посади.