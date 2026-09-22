"Баффі" показала 14-річного сина: фанати побачили в ньому копію Фредді Принца-молодшого

Сара Мішель Геллар роками рятувала світ від вампірів, демонів і чергового апокаліпсису, але у реальному житті має значно прозаїчнішу місію – виховує двох підлітків і дуже дозовано показує їх публіці.

Зірка "Баффі – переможниці вампірів", на честь 14-річчя сина Роккі опублікувала в своєму Instagram його рідкісне фото – і фанати майже одностайно вирішили: хлопець дедалі більше схожий на свого знаменитого батька, Фредді Принца-молодшого.

Роккі вже майже наздогнав маму зростом

На новому фото Сара обіймає сина, який у свої 14 років уже майже зрівнявся з нею зростом. У дописі Геллар згадала, як син "увірвався" в їхнє життя через три роки та один день після народження старшої доньки Шарлотти.

Ти навіть не уявляєш, наскільки мені пощастило дивитися, як ти йдеш за своєю мрією, – звернулася вона до сина.

Схоже, мрія Роккі поки має багато кінських сил: акторка також показала його за кермом карта з написом R. Prinze. Хлопець серйозно захоплюється картингом.

"Міні-Фредді"

Особливо уважні підписники помітили, що Роккі став дуже схожим на свого батька. У коментарях хлопця називали "міні-Фредді", писали, що він "точна копія тата", хоча інші побачили в ньому риси обох батьків.

А порівнювати є з ким. Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший познайомилися ще на зйомках хорору "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" 1997 року. Зустрічатися почали у 2000-му, а через два роки одружилися. У вересні їхньому шлюбу виповнилося вже 24 роки.

Доньку Сара теж показала. За день до дня народження Роккі акторка зробила ще один рідкісний виняток і опублікувала фото доньки Шарлотти, якій виповнилося 17 років. Саме Шарлотта зробила Геллар мамою у 2009 році, а Роккі народився у 2012-му. Акторка назвала доньку своєю найкращою подругою та людиною, яка "пробуджує в ній найкраще".

Чому дітей майже не показують

Сара та Фредді багато років приховували обличчя Шарлотти й Роккі на сімейних фотографіях. До соцмереж у родині теж ставляться без особливого захвату.

Геллар розповідала, що їхні правила суворіші, ніж у багатьох інших сім'ях. Діти не мають власних соцмереж, хоча батьки іноді дозволяють їм переглядати контент зі своїх телефонів.

А ще, нещодавно, зірка серіалу "Друзі" вийшла в люди з сином.