Сара Полсон віддавала свій гонорар Педро Паскалю: "Щоб він міг прогодувати себе"

Дружба Сари Полсон та Педро Паскаля триває вже три десятиліття. Днями вона розповіла, що фінансово підтримувала актора "Останніх з нас" у 2000-х роках, "коли він усе ще з усіх сил намагався досягти успіху".

Про це зірка "Американської історії жаху" розповіла у новій статті журналу Esquire. Вона зазначила, що іноді віддавала Паскалю гроші, які вона заробляла, щоб "він міг прогодувати себе".

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Сара Полсон віддавала свій гонорар Педро Паскалю

Сара Полсон та Педро Паскаль вперше зустрілися у 1993 році, коли актор приїхав до Нью-Йорка як студент Школи мистецтв Тіш при Нью-Йоркському університеті. "У ті роки ми постійно ходили в кіно", – згадала Полсон.

Після коледжу Паскаль переїхав до Лос-Анджелеса, щоб спробувати себе в ролі актора. Він отримав кілька телевізійних робіт у серіалах "Баффі — переможниця вампірів", "Дотик ангела", але цього було замало, щоб сплачувати рахунки. Згодом він повернувся до Нью-Йорка.

"Він говорив про це публічно, але були часи, коли я давала йому свої добові від роботи, на якій я працювала, щоб у нього були гроші, щоб прогодувати себе", – сказала американська актриса Esquire.



Сара Полсон та Педро Паскаль / Pinkvilla

"Я помирав стількома смертями!", – згадував той період Паскаль. – Моє бачення цього полягало в тому, що якщо до 29 років у мене немає серйозної ролі, то все закінчено. Тому я постійно роздумував про те, що означає присвятити своє життя цій професії".

Полсон тішиться тим фактом, що сьогодні "всі хочуть шматочок" Паскаля. Він знявся у двох величезних телесеріалах: "Останні з нас" HBO та "Мандалорець" від Діснея. До того ж взяв участь у короткометражному фільмі режисера Педро Альмодовара, світова прем'єра якого відбудеться на Каннському кінофестивалі 2023 року наступного місяця.