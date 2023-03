Педро став широковідомим завдяки ролі принца Оберина Мартела в четвертому сезоні "Гри престолів", Хав'єра Пеньї в серіалі "Нарко", а також космічного мисливця у всесвіті "Зоряних воєн". У 2023 році зіграв у серіалі за мотивами однойменної гри The Last of Us, що приніс йому світове визнання.

Дивіться також Вся правда про Брендана Фрейзера: 9 маловідомих фактів з життя, які вас шокують

Відомо, що Педро переїхав із Чилі, коли йому було всього кілька місяців, і сказав, що в дитинстві з нього "багато знущалися". Більше незвичайних фактів про Педро Паскаля дізнавайтесь у матеріалі Кіно 24.

7 фактів про життя Педро Паскаля, які ви могли не знати

Мав важке дитинство

Педро Паскаль в дитинстві мав важке життя. Він народився в Чилі, а коли йому було дев'ять місяців, його родина переїхала до Данії. Він зростав у Каліфорнії, де стикався з образами та насмішками. Після закінчення школи, Педро переїхав до Нью-Йорка, щоб почати свою акторську кар'єру. Тоді він дізнався, що його мати покінчила життя самогубством.

На честь матері Паскаль взяв її дівоче прізвище

Щоб вшанувати її пам'ять, Педро змінив прізвище Бальмаседа на дівоче прізвище матері Паскаль. "Жоден з моїх успіхів не був би реальним, якби не вона", – говорив Педро.

За словами актора, вона завжди надавала неймовірну підтримку та ніколи не була сценічною мамою. "Мені завжди здавалося, що вона знає щось, чого я не знаю", – згадує актор.

Педро Паскаль та його мати / UNILAD

Раніше він був конкурентоспроможним плавцем

Паскаль був досить досвідченим плавцем у дитинстві, беручи участь у чемпіонатах штату Техас, коли йому було 11 років. Але у підлітковому віці він відмовився від спорту на користь уроків драми.

Коли Vanity Fair запитали, чи буде він колись знову займатися плаванням, Паскаль сказав, що зараз надто лінивий для цього.

Паскаля 10 разів звільняли з роботи, коли він був офіціантом Коли Паскаль був актором-початківцем, він працював ще й офіціантом, щоб зводити кінці з кінцями. Той період свого життя він згадує із жахом. Ніколас Кейдж вплинув на кар’єру Педро Паскаля На кар’єру Педро Паскаля впливало чимало людей. Один із них – це Ніколас Кейдж. "Індіану Джонс" він любив протягом тривалого часу, але саме Кейдж був для нього найбільшим взірцем в акторському мистецтві. За словами Педро, "Я є найбільшим фанатом Ніколаса Кейджа. Всі мої уявлення про акторство пов'язані з ним". У 2020 році вони разом зіграли у фільмі "Нестерпна тяжкість величезного таланту". Педро Паскаль та Ніколас Кейдж / Lionsgate До речі Цікаві факти про серіал The Last of Us, про які ви не знали

Отримав першу головну роль в майже 40 років

Довго Паскаль довго отримував лише другорядні ролі, проте акторську кар'єру він почав ще в юності, граючи в театрі в Нью-Йорку. Його дебют у кіно відбувся в 1999 році. Всупереч тому, що він з'являвся на екрані в епізодичних ролях, Паскаль зумів здобути популярність завдяки своїй участі в гучному серіалі "Гра престолів", де зіграв у всього семи серіях.

Педро Паскаль у "Грі престолів" / HBO

Проте головну роль актор отримав лише у 2015 році, коли йому виповнилося майже 40 років. Це був фільм жахів "Кровосмоктуючі підонки". Проєкт не був успішним у прокаті, натомість зібрав непогані рейтинги серед критиків та глядачів. Наступною помітною роботою Паскаля стала роль у серіалі "Мандалорець" у 2019 – 2022 роках. І серіал, який приніс найбільше славу, – це екранізація гри "Останні з нас".

Педро грав у The Last of Us, попри заборону сценариста серіалу

Хоч те, що серіал The Last of Us був заснований на однойменній комп'ютерній грі, шоураннер Крейг Мейзін заборонив акторам грати у неї до початку зйомок. Проте Педро Паскаль визнав у своєму інтерв'ю, що майже одразу порушив цю заборону. Він не зміг пройти гру до кінця і застряг на одному з рівнів. "Мої племінники спостерігали, як я граю, і нарешті взяли це у свої руки", – розповів Педро.

Педро Паскаль у серіалі "Останні з нас" / HBO

The Last of Us: що відомо про 2 сезон серіалу

The Last of Us – перший американський постапокаліптичний драматичний HBO, що базується на відеогрі. За основу серіалу Ніл Дракманн взяв популярну відеогру The Last of Us, яку розробила компанія Naughty Dog. За сюжетом 14-річна дівчинка Еллі залишається одна і виживає після пандемії церебральної інфекції, коли її батьки помирають під час спалаху недуги. Захисником головної героїні виступить безжальний контрабандист Джоел. Він буде намагатись вивезти підлітка з репресивної карантинної зони. Разом головним героям доведеться подолати чимало труднощів та перетнути США, що потопає у постапокаліптичній розрусі.

Дивіться також The Last of Us перевершив "Дім Дракона": все, що відомо про 2 сезон серіалу

Другий сезон розвиватиметься відповідно до наступної однойменної гри. Ми у цьому впевнені, адже фінал сезону завершився фіналом першої гри. Крім цього, Мейзін доповнив, що Part II може отримати більше одного сезону.

У другій грі Еллі на п'ять років старше, однак Белла Рамзі продовжить грати її роль і поготів – зараз акторці якраз 19 років. Під час пресконференції режисер, продюсер і сценарист серіалу Крейг Мейзін пожартував про те, що Белла зараз перебуває в "експериментальному процесі" підготовки до ролі дорослішої Еллі, який полягає у "викурюванні шести пачок цигарок на день на дієті з нерозбавленого віскі та зіпсованої яловичини".

Невідомо, чи повернеться до своєї ролі Педро Паскаль. Адже The Last of Us Part II здебільшого фокусується на Еллі, її партнерці Діні та новому персонажі на ім'я Еббі Андерсон. Ймовірно, він все-таки з'явиться в першому епізоді або у спогадах.

The Last of Us 1 сезон: дивіться трейлер