Ікона футболу повертається: Девід Бекхем зніметься в особливому серіалі Disney+

Знаменитий футболіст Девід Бекхем повернеться на футбольне поле задля зйомок серіалу Save Our Squad ("Врятуйте нашу команду"). Стрічка вийде на стрімінговій платформі Disney+, підписники якої зможуть побачити, як ікона футболу допомагає молодим спортсменам.

Зйомки серіалу з Девідом Бекхемом відбудуться у Східному Лондоні, де футболіст починав свою спортивну кар'єру. За контрактом з Disney+, знаменитий британець повернеться на футбольне поле як наставник для молодих спортсменів. Він ділитиметься досвідом з командами футболістів, які тільки почали шлях у цьому спорті.

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"Це фантастика – зніматися в Save Our Squad і розкривати деталі того виду масового футболу, який я випробував у дитинстві і який дав мені так багато на початку моєї кар'єри. Мені дуже пощастило, що у мене був довгий і успішний шлях у спорті. Тепер я маю неймовірну можливість допомогти цим командам в якості наставника. У футболі дуже важливо розвивати і плекати молоді таланти, тому чудово працювати над цим у проєкті Disney+", – поділився Девід Бекхем.

Зазначається також, що серіал Save Our Squad не матиме заздалегідь прописаного сюжету. Тому у ЗМІ припускають, що проєкт з Девідом Бекхемом буде нагадувати реаліті-шоу. Як переконує режисер Шон Дойл, проєкт буде захопливим.

Це дивовижна можливість показати важливість і вплив футболу у Великій Британії. Серіал буде захопливим, драматичним, натхненним, повним сміливості – все, що демонстрував Девід в кар'єрі,

– зазначив Шон Дойл.

Коли ж Save Our Squad вийде на малі екрани – поки невідомо.

Коротко про завершення футбольної кар'єри Девіда Бекхема

Девід Бекхем покинув великий спорт після футбольного сезону 2012 – 2013, інформує BBC. За 20-річну кар'єру він 115 разів виходив на поле у складі збірної Англії, був бронзовим призером чемпіонату Італії, коли грав за "Мілан", та власником престижних футбольних нагород.

Найбільші успіхи Девіда Бекхема пов'язані з "Манчестером Юнайтедом". Окрім цього, футболіст грав за клуби ПСЖ, "Реал", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелексі".