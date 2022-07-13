Олег Сенцов святкує день народження на фронті: "Життя відчувається дуже чітко"

Український режисер, який родом з Криму, зараз перебуває у Збройних Силах України, знищуючи окупантів. 13 липня він святкує своє 46-річчя. Каже, що відчуває своє життя в окопах абсолютно по-іншому.

Нещодавно Олег Сенцов одружився зі своєю обраницею Веронікою Вельч, а зараз вже воює на фронті. Раніше головним напрямком захисту у нього була Луганщина. Де зараз перебуває режисер – невідомо.

До слова За ці 4 місяці я дуже змінився, – Сенцов поділився, як минають його дні на фронті

Той момент, коли зустрічаєш ранок свого дня народження на роботі. Дякую усім тим, хто підтримував мене, коли було важко, та радів, коли було весело. Життя на війні відчувається дуже чітко, тому хочеться отримувати задоволення від кожного прожитого дня. Бажаю усім жити довго та щасливо! Ну і, звісно, Перемоги!

– каже іменинник.

На фотографії зосереджений Олег Сенцов одягнутий "з ніг до голови" у захисній амуніції. У коментарях чоловіку бажають довгих років життя, перемоги та якнайшвидшого повернення додому. Серед тих, хто привітав Олега, можна побачити Єгора Соболєва, Уляну Супрун, Ахтема Сеітаблаєва, Дениса Казанського, Володимира В'ятровича, Сергія Танчинця, Романа Кравця та інших.



Олег Сенцов святкує 46-й день народження / Фото з фейсбуку режисера

Хто з зірок останніми місяцями "святкував" в окопах