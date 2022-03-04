Колишній політв'язень та український режисер Олег Сенцов закликав колег кіноіндустрії бойкотувати російський кінематограф. На чому він наполягає, читайте на Кіно 24.

На другий день війни Росії проти України, 25 лютого Олег Сенцов приєднався до лав територіальної оборони столиці. Як повідомляє джерело, зараз він виступив із заявою на підтримку повного бойкоту російських фільмів.

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Режисер нагадав, як у 2014 році його незаконно ув'язнили російські спецслужби та засудили до 20 років позбавлення волі за боротьбу з режимом Путіна та анексією Криму. Сенцов висловив вдячність за солідарність і підтримку європейських та голлівудських реисерів. І наголосив, що тепер вимушений просити про допомогу та підтримку своєї країни.

Рівно два тижні тому в Україні вийшов мій фільм, який я зняв уже після того, як мене звільнили. Вже тиждень я стою в окопах як учасник територіальної оборони Києва, який входить до складу Збройних Сил України. Життя змінилося в одну мить із падінням першої бомби на територію України. Все, що ми знали про гітлерівське вторгнення, тепер стало реальністю.

що за тиждень до насильницького вторгнення Росії на територію України відбулась прем'єра другого повнометражного фільму Сенцова "Носоріг". Світова ж прем'єра стрічки відбулась на Венеційському кінофестивалі у 2021 році.

Мою Батьківщину безжально обстрілюють з суші, моря та повітря. Російські бомби падають на українських дітей. Мільйони сидять у бомбосховищах. Мільйони страждають від холоду та нестачі їжі. Моя країна руйнується, але наш дух сильний. Ми боротимемося до нашої перемоги.

Режисер закликав усіх режисерів, інтелектуалів та художників, які виступають проти кривавого путінського режиму, підписати петицію (ймовірно йдеться про петицію щодо закритят неба над Україною – Кіно 24).

Я прошу вашої підтримки бойкоту російського кінематографа у всіх вимірах, включаючи кіноспівпрацю: спільне виробництво, розповсюдження та фестивалі, як того вимагає Українська кіноакадемія.