Довго не виходив на зв’язок, – з полону повернувся друг Олега Сенцова, який був на "Азовсталі"

Український військовий Олег Сенцов написав про теплу зустріч зі своїм другом Вальтером, який спершу обороняв Маріуполь, а потім пройшов усі випробування в російському полоні.

Раніше Олег Сенцов звертався до нього і дуже шкодував про те, що не міг допомогти. "До тебе сто кілометрів, які я не в змозі пройти. Вибач", – писав він.

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Олег Сенцов нарешті зустрівся зі своїм другом, який перебував в російському полоні

Також Олег писав: "Я не вірю в дива, я вірю в людей, які можуть робити неймовірне. Ви зробили неймовірне. Можливо, ти ніколи не прочитаєш цей пост, а можливо лайкнеш його через годину. Ми не знаємо свого майбутнього".

Олег Сенцов вірив, що друг повернеться і нагадав, що п’ять років тому Вальтер вірив, що він "повернеться звідти, звідки важко повернутися".

Сьогодні вони зустрілися і зробили тепле фото. З такими новинами є надія, що усі наші захисників повернуться додому.

Чоловік, який дійсно є справжнім героєм, що пройшов усі випробування в Азовсталі та потім у полоні. Пишаюсь тобою, друже Вальтер! Дякую усім, хто був дотичний до цього великого обміну полоненими. Боремося за тих, хто досі перебуває в лапах ворога. Нищимо окупантів та наближаємо нашу перемогу!,

– написав Олег Сенцов у фейсбуці.

Олег Сенцов з другом Вальтером / Фото з фейсбуку українського режисера та захисника