"Цій країні пі*дец": Серебренніков гостро відреагував на рішення росії "закрити" його театр

Одіозний Кирило Серебренніков, який виступає за мир з гаслом "Ні війні", глибоко розчарований владою Росії. За словами режисера, вона начебто закрила його Гоголь-Центр. Але, у зв’язку з позицією режисера, там просто змінять керівників.

Варто зазначити, Кирило Серебренніков – російський режисер, який цьогоріч представляв свій фільм "Дружина Чайковського" у Каннах. На пресконференції він зухвало виступив проти бойкоту російської культури, назвавши його "нестерпним", та закликав припинити санкції проти олігарха Абрамовича, попри гасло "Ні війні", передає 24 канал.

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Кирило Серебренніков гостро відреагував на рішення росії "закрити" його "Гоголь-Центр"

На думку колишнього мистецького керівника "Гоголь-центру" Серебреннікова, влада вирішила закрити театр, який заснували у 2013 році, "за позицію", "за чесність", "за спробу волі" та "за те, що всі місяці, що йде війна… актори, протестуючи проти війни, не виходять на поклони, закінчуючи кожну виставу зображенням голуба світу".

"Останньою виставою буде вистава "Я не беру участі у війні" за поезією Юрія Левітанського", – зазначив Серебренніков у своєму інстаграмі. Він додав, що з погляду мистецтва це не просто шкідництво – це вбивство: "Ще одне звичайне вбивство. Так, будь ласка, і запам'ятайте"

Однак його не закрили, як стверджує Серебренніков, а змінили керівництво і поміняли назву.

Крім цього, режисер опублікував сторіс, де зазначив, що таке рішення влади росії свідчить, що "в цій країні (росії, – 24 канал) з таким керівництвом та дегенеративно-рабським складом розуму остаточно пі*дец". А всіх, хто брав участь у цьому процесі, він послав нах*й. Серебренніков також заявив про те, що вони просто зникнуть як пил та бруд.



Серебренніков гостро відреагував на рішення росії "закрити" його Гоголь-Центр / Скриншот сторіс

Реакція мережі

Підписники Кирила люто реагують на таку новину. Вони наголошують, що "у країні (росії, – 24 канал) нічого не залишилося, а Москва закінчилася". Крім цього, підписники трішки пожалілися на росію і зазначили, що країні-агресорці – нещасній країні – не потрібні театри.

Ще один підписник написав, що позиція Серебреннікова є в’ялою та хитрою. Адже "Ні війні" – це сциклива і класична позиція хорошого росіянина. "У вас дуже зручна позиція й у всього вашого театру – за мир і проти війни". Більше коментарів: