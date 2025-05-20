Відомий український актор приголомшив правдою про зрадника Якимчука, який втік до Москви

31 жовтня 2024 року в український прокат вийшла історична драма "БожеВільні". Одразу після цього в медійному просторі розгорілася хвиля обурення через те, що у стрічці знявся актор Роман Якимчук.

Відомо, що він переїхав до Москви та став справжнім зрадником України. Сергій Кисіль в інтерв'ю Аліні Доротюк розповів про те, чим зараз займається Якимчук та чому його не вирізали зі стрічки, передає Кіно 24.

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Сергій Кисіль розповів про те, чим зараз займається зрадник України Роман Якимчук

Сергій Кисіль розповів, що зрадник Роман Якимчук таки не повернувся з Москви. Ба більше, він там навчається і продовжує заробляти на життя так само як це робив в Україні: фотографує акторів і знімає для них відеовізитівки. За словами Кисіля, щоб почати працювати в Москві, Якимчук використовував як приклад українських акторів. Тоді навколо цього вибухнув гучний скандал.

Інтерв'ю Сергія Кисіля: дивіться відео онлайн

Окрім того, Сергій Кисіль пояснив, чому зрадника Якимчука не вирізали зі стрічки "БожеВільні". Відомо, що Роман зіграв ключову роль – працівника психіатричної лікарні, який допомагає репресивній системі.

За словами творців фільму, перезняти сцени з його участю було технічно неможливо, адже вони становлять понад 60% хронометражу. Режисер стрічки зауважив, що у нього у фільмі зіграв зрадник – і насправді ним і виявився. Сергій Кисіль також прокоментував участь Якимчука в проєкті.

До речі, Ірма Вітовська прокоментувала участь актора, який підтримує війну в українському фільмі "БожеВільні".

Сергій розповів, що фільм вони знімали влітку 2021 року, а кінотворці доробляли його та монтували вже після початку повномасштабної війни. За словами Кисіля, до того часу ніхто ще не знав, що Роман залишився в Росії.