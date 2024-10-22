Актор серіалу "Жіночий лікар" чесно зізнався, чи готовий піти на фронт: "Маю військову професію"

Сергій Кисіль розповів, що на початку повномасштабного російського вторгнення разом із сім'єю виїхав до Хмельницького, звідки він родом. Там актор звернувся до військкомату, сподіваючись виконати свій громадянський обов'язок.

Проте, після медичного огляду, йому повідомили, що він не підходить для служби через проблеми зі здоров'ям і відправили додому. Наразі він оновив свої медичні дані й став на облік.

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Сергій Кисіль про похід до військкомату

За словами Сергія Кисіля, на початку великої війни в Україні він ходив до військкомату та був готовий виконати свій громадянський обов'язок. Проте, після проходження медичного огляду, йому повідомили, що він не підходить для служби через стан здоров'я. Тоді актора відправили додому, знявши з обліку.

За новим законом оновив свої дані, стою на обліку і навіть маю військову професію,

– зазначив Кисіль.

Сергій Кисіль зазначає, що йому може прийти повістка. І якщо це станеться, він усвідомлює, що буде змушений взяти в руки зброю та вирушити на передову, щоб захищати Україну.

Звичайно, може прийти повістка. Від цього нікуди не дінешся, хтось має захищати нашу землю. А кому захищати?

– додав Кисіль.

Сергій переконаний, що захист України є спільною справою всіх її громадян, і навіть якщо його фізичний стан не дозволяє служити зараз, у разі потреби він готовий стати на захист своєї країни.