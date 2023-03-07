Моя "лебедина пісня", – Сергій Притула завершив кар’єру актора озвучуванням Фрола у "Мавці"

Сергій Притула завершив свою акторську кар’єру. Його останнім проєктом стала анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", де він озвучив персонажа Фрола.

Телеведучий у минулому, а нині засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула поділився своїм враженням від роботи над "Мавкою". До того ж побажав творчій команді успішного прокату в Україні та за її межами.

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Сергій Притула озвучив Фрола у "Мавці"

Сергій Притула подарував свій голос манірному Фролу, стилісту Килини. Озвучування відбулось ще до початку повномасштабної війни. Участь в проєкті "Мавка" стала останньою роботою Сергія у розважальній сфері, цим він завершив свою кар’єру актора і шоумена.

Я дуже любив озвучувати мультиплікаційних героїв. Бо то було подвійне задоволення: і дітям-глядачам задоволення, і за зароблені за озвучку кошти іншим діткам допомога. В дитбудинках, інтернатах, реабілітаційних центрах. Моєю "лебединою піснею" в цій царині стала озвучка Фрола у мультику "Мавка",

– зазначив він.

"А фонд Маші Єфросиніної отримав донат на реабілітацію дівчат, які постраждали від сексуального насильства під час війни. Зичу мультику успішного прокату в Україні та за її межами!", – доповнив він.

"Хоч образ Фрола зовсім не схожий на образ Сергія, він швидко увійшов у роль, імпровізував та вигадував жарти для свого героя прямо в студії звукозапису", – говорять у пресслужбі фільму.

Фрола в анімаційному фільмі "Мавка. Лісова пісня" не можна назвати позитивним героєм. Але Сергій Притула зізнався, що якраз таких і любить, оскільки "позитивні персонажі завжди прісні". Він зазначив: "Можна погратись із характером. Плюс, він змінюється протягом мультфільму. Десь він підлий, десь — мужній, а десь — зовсім не той, за кого себе видає. Щасливий завершити свою акторську кар’єру саме з Фролом", — сказав Сергій Притула.



Сергій Притула озвучив Фрола у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня" / Фото пресслужби

Нагадаємо, окрім "Мавки", Сергій притула озвучив Троля у "Сніговій Королеві" (2012 рік), кролика Сніжка у Секретах домашніх тварин (2016, 2019 роки) та Нестора Літописця у "Викраденій принцесі: Руслан і Людмила".