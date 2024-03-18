Знаходив собі виправдання, – Притула розповів, чому досі не дивився фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі", який здобув перший Оскар для України, за останні часи став не лише найгучнішим фільмом в Україні, а й у цілому світі. Це важка історія, яку не кожному під силу пропустити через себе.

Зокрема, Сергій Притула розповів, чому він досі не подивився стрічку. Український волонтер зізнається, що неодноразово змушував себе піти до кінотеатру.

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Сергій Притула про "20 днів у Маріуполі"

Сергій зізнався, що довго шукав для себе виправдання, аби не йти у кінотеатр, коли фільм показували в Україні, оскільки відверто боявся, що ця стрічка надто сильно вплине на нього, так, як це відбулося після важких подій у його житті на початку повномасштабної війни.

Я намагався зробити над собою надзусилля і піти його подивитися, але я не зміг. Я бачив ті страшні фото з Маріуполя і мені навіть важко уявити цей документальний фільм. Я знаходив собі виправдання, бо у мене в Маріуполі друзі загинули й дехто потрапив в полон. І я пам'ятаю березень-квітень 2022 року, я дуже боявся, що якщо я подивлюся цей фільм, я повернуся в той стан. А відходив я дуже важко. Та я розумію, що того не уникну і так буде правильно,

– зізнався український волонтер.

Розмова Сергія Притули: дивіться відео

Притула сказав, ця робота неймовірно цінна для українців та важлива для популяризації правди у всьому світі. А також прокоментував те, що з телевізійної трансляції церемонії вручення Оскара вирізали промову режисера фільму Мстислава Чернова.

Він сказав, що це велика неповага і від цього дуже неприємно. Зокрема, через те, що торік для промови про фільм "Навальний" знайшлося місце у скороченій версії трансляції.

Зі скороченої телеверсії Оскара вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі": що відомо

Журналісти "Суспільного" відзначили, що 11 березня, о 20:30, на телеканалі "Суспільне Культура" був запланований показ скороченої міжнародної версії 96-ї церемонії вручення премії Оскар.

Проте Лук'ян Галкін, виконавчий продюсер телеканалу, підкреслив, що після отримання матеріалів для трансляції від організаторів, команда виявила відсутність нагородження українських документалістів.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте після обурення з боку "Суспільного" Американська кіноакадемія заявила, що вони перевипустять скорочену 90-хвилинну версію телепередачі, у якій покажуть нагородження фільму "20 днів у Маріуполі".