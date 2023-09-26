Для дітей: актор з серіалу "Моя прекрасна няня" Жигунов знімає в Криму пропагандистський фільм

Зірка шоу "Моя прекрасна няня", а тепер продюсер та режисер Сергій Жигунов, приїхав до Криму, аби зняти пропагандистський фільм для дітей. У головних ролях знімуться актори, які підтримують війну Росії проти України.

Зокрема, у стрічці з'явиться українофоб Сергій Никоненко, який раніше назвав Одесу і Миколаїв російськими містами. Фільмування триває у Севастополі, Ялті, Гурзуфі та Херсонесі.

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Сергій Жигунов знімає в Криму пропагандистський фільм

Жигунов розповів російським ЗМІ, що до акторського складу доєдналися також Олексій Шевченків, Дмитро Ульянов, Ольга Тумайкіна, Крістіна Бабушкіна, Олександр Ликов. Варто зазначити, що вся знімальна група незаконно приїхала на півострів.

Картина Жигунова призначена для дітей та розповідатиме про курсантів севастопольської філії Нахімовського училища. Група людей шукатиме скарб, який адмірал Нахімов заховав під час Кримської війни. За словами режисера, подібні фільми допомагають "виховати у юних глядачів любов до Батьківщини", бо "буває такий патріотизм напускний, плакатний, який викликає більшою мірою відторгнення".

Сергій Жигунов знімає в Криму фільм для дітей / Фото з інстаграму режисера

До слова, Сергій Жигунов не висловлював свою позицію щодо війни в Україні. Проте його дружина, Вікторія, у 2022 році заявила в інстаграмі, що їхня влада надає неправдиву інформацію. Вона сказала, що в Україні немає нацистів, і засудила дії російських військових, які вбивають мирне населення України. Але пізніше Вікторія видалила свій пост.

У 2023 році Україна ввела санкції проти Сергія Жигунова через його підтримку війни в Україні та анексії Криму. Крім цього, режисер є фігурантом бази даних центру "Миротворець" за неодноразове незаконне відвідування окупованого Криму.