Мало бути 2 і 3 сезони, але скасували після першого: що відомо про серіал Netflix "1899"

Серіал "1899" вийшов на Netflix 17 листопада 2022 року. Весь грудень серіал входив до 10 найпопулярніших проєктів стрімінгу. Але сценаристи вирішили закрити серіал після першого сезону.

Шоураннери Баран бо Одар та Янтьє Фрізе оголосили сумну звістку шанувальникам в інстаграмі. Вони зазначили, що іноді не все йде за планом: "Таке життя".

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Серіал Netflix "1899" скасували після першого сезону

Раніше в інтерв’ю The Hollywood Reporter Одар і Фрізе інтригували, що вже мають ідеї для другого і третього сезону "1899". Проте щось пішло не так.

Нам би дуже хотілося завершити цю неймовірну подорож другим і третім сезонами, як ми зробили з "Пітьмою". Але іноді все не так, як ми планували. Таке життя,

— заявили шоуранери Баран Бо Одар та Янтьє Фрізе.

Вони доповнили: "З важким серцем ми повинні повідомити вам, що "1899" не буде продовжений. Ми знаємо, що це розчарує мільйони фанів. Але ми хочемо подякувати вам від щирого серця за те, що ви були частиною цієї чудової пригоди. Ми вас любимо. Ніколи не забувайте".

Серіал "1899" закрили після першого сезону / Скриншот допису сценаристів

Що відомо про серіал "1899"

У центрі історії – група багатонаціональних мігрантів, що подорожують зі Лондона до Нью-Йорка, аби розпочати нове життя. Коли вони стикаються з іншим пароплавом, то їхня подорож перетворюється на кошмар. Збентежені пасажири стикаються із заплутаною загадкою.

Головні ролі в цій восьмисерійній драмі від творців "Пітьми" Янтьє Фрізе й Барана бо Одара зіграли англійська акторка Емілі Бічем та німецький актор Андреас Пічман.

"1899": дивіться трейлер серіалу