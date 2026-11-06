У "Друзях" вона була гарячою мамою Чендлера, а тепер у 76 років завела OnlyFans

Телевізійна мама Чендлера Бінга вирішила, що 76 років – чудовий вік, щоб підкорювати OnlyFans. Щоправда, любителям пікантного контенту доведеться трохи розчаруватися.

Американська акторка Морган Фейрчайлд, яка зіграла Нору Тайлер Бінг у серіалі "Друзі", оголосила про реєстрацію на OnlyFans. Як повідомляє People, знаменитість вирішила використовувати платформу для спілкування з шанувальниками та публікації особистого контенту.

Я викладатиму нові фотографії та відео. І перш ніж хтось запитає – ні, не такі! – пожартувала акторка.

За словами Фейрчайлд, вона планує ділитися кумедними моментами зі свого життя, роздумами на різні теми та розповідати про захоплення наукою. Акторка зізналася, що глядачі добре знають її екранні образи, ефектні вбрання та пишні зачіски, але майже нічого не знають про її справжні інтереси.

Морган Фейрчайлд / Фото Getty images



До слова, знаменитість і не думає завершувати кар'єру. У 2026 році вона повернулася до серіалу "Зухвалі і красиві" після 17-річної перерви, а також веде подкаст 2 Bitches From Texas разом із сестрою Кетрін Гартт.

Раніше ми вже розповідали про голлівудську зірку, що завела сторінку на OnlyFans у 85 років.