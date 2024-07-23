Хіт від HBO повертається: 4 головні речі, які треба знати про 3 сезон серіалу "Ейфорія"

Серіал "Ейфорія" – це не просто драматичне шоу про підлітків, які навчаються у середній школі. Він підкорив глядачів через особливий підхід до сценарію, акторської гри та операторської роботи.

Перший сезон "Ейфорії" вийшов у 2019 році та став хітом, отримавши 4 місце серед інших серіалів на HBO за свою популярність. Водночас серіал і зазнав критики через зображення жорстокого поводження з дітьми, сексуального насилля, надмірної оголеності та наркотичної залежності. Однак глядачі з нетерпінням чекають на вихід третього сезону – Кіно 24 розповість, що варто про це знати.

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Коли вийде третій сезон "Ейфорії"

За чутками, зйомки третього сезону серіалу планували відновити цього року. Як кажуть в HBO, насправді виробництво відновиться у січні 2025. Затримка сталась через страйк сценариста у травні 2023 та напружений графік інших акторів.

Найімовірніше, третій сезон "Ейфорії" не вийде раніше 2025, а то й 2026 року. Скоріш за все, він складатиметься з 8 епізодів, які виходитимуть щотижня.

Чи є у мережі трейлер "Ейфорії"

Компанія HBO ще не опублікувала жодних офіційних тизерів чи трейлерів, лише короткий ролик із назвою серіалу та цифрою "3", яка дає зрозуміти, що кіно продовжиться.

Які актори візьмуть участь

Зендая повернеться у третьому сезоні як головна героїня та оповідачка у ролі Ру Беннетт. У серіалі буде присутня молодша сестра Ру – Джія, Гантер Шафер повернеться до ролі Джулс, Мод Апатоу в ролі Лексі Говард, Алекса Демі в образі Медді Перес. Героїня Сінді Свіні Кессі Говард розв'язуватиме проблеми з Нейтом, якого грає Джейкоб Елорді.

До серіалу не повернеться Барбі Феррейра, яка грала Кет Ернандес. Також акторський склад втратив одного учасника. Конор Енгус Клауд, який зіграв Феско О'Ніла, помер у 25 років від передозування.

Що чекає глядачів у новому сезоні

Оскільки трейлеру до третього сезону немає, запитання залишається відкритим. Чимало тем залишилися нерозглянутими у другому сезоні, тому можна сподіватися на відповіді від героїв.

Ймовірно, головна героїня Ру залишиться у центрі уваги. Раніше Зендея розповідала, що події розгортатимуться через кілька років після завершення другого сезону.

"Я думаю, що буде цікаво досліджувати персонажів, коли вони вже у коледжі. Я хочу побачити, якою стала Ру у своїй подорожі до тверезості. Але це також стосується й інших героїв: вони намагаються зрозуміти, що робити зі своїми життями, коли закінчиться середня школа, і якими людьми вони хочуть бути", – ділилась акторка.