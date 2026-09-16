Ви не повірите, хто зіграє Артура Візлі: розкрили новий каст серіалу про Гаррі Поттера

Стримінгова платформа HBO готується до знімань другого сезону очікуваного серіалу про "хлопчика, який вижив". Творці стрічки нарешті розкрили імена нових акторів.

Про це повідомляє офіційний інстаграм серіалу. До команди приєдналися виконавці ролей Артура Візлі, Плаксивої Міртл та Коліна Кріві.

Хто зіграє Артура Візлі, Плаксиву Міртл та Коліна Кріві у "Гаррі Поттері"

Найбільше обговорень викликало призначення Рейфа Сполла на роль голови сімейства Візлі. Цікаво, що його батько, Тімоті Сполл, у класичних фільмах зіграв Пітера Петігрю, відомого як Червохвіст.

Роль привида з жіночої вбиральні дісталася Моллі Г'юїтт-Річардс. Акторка вже поділилася емоціями в мережі та підписала свій допис повним канонічним ім'ям персонажа – Міртл Елізабет Воррен. Це викликало неабиякий захват у фанатів.

Водночас Джаспер Емброуз втілить на екрані Коліна Кріві. Повернення цього юного фотографа свідчить про намір творців зробити максимально точну адаптацію книг, адже в оригінальних фільмах його лінію було суттєво скорочено.

Чи є проблеми на знімальному майданчику

Попри гучні анонси, залаштунки проєкту не такі безхмарні. За інсайдерською інформацією, виробництво зіткнулося з труднощами через відхилені варіанти сценаріїв, що змусило відкласти знімання масштабних сцен.

Крім того, у новому сезоні відбудеться заміна акторки на роль Джінні Візлі – тепер її гратиме Бонні Гілл. Творці серіалу обіцяють зробити перехід до нової актриси максимально непомітним для глядачів.

До речі, ми вже писали про перші деталі кастингу та очікування від майбутньої прем'єри, яка має повернути глядачів у стіни улюбленої магічної школи.