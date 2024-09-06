Історія президента у новому світлі: на BBC вийшов документальний серіал про Зеленського

Відбулася прем'єра документального серіалу "Історія Зеленського" ("The Zelensky Story"), який розповідає про шлях українського президента Володимира Зеленського від комедійного актора до очільника держави. Проєкт від BBC складається з трьох епізодів тривалістю по годині кожен.

Серіал охоплює ключові моменти новітньої історії України: від розпаду СРСР і Революції Гідності до повномасштабного вторгнення Росії. У стрічці історія про трансформацію Зеленського як лідера.

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На BBC вийшов документальний серіал про Зеленського: що відомо

На жаль, серіал доступний для перегляду лише у Британії. Критики зазначили, що цей документальний проєкт відкрив їм очі не лише на особистість президента України, але й на кривавого диктатора Путіна.

Режисер Майкл Уолдман включив до серіалу інтерв'ю з самим Зеленським, його дружиною Оленою, друзями та колегами. Крім того, показані ключові моменти його кар'єри в розважальній сфері, а також життя як політика і лідера держави.



Фільм "Історія Зеленського" / Фото BBC

Перший епізод розповідає про зростання популярності Зеленського як актора і шоумена, другий – про його шлях у політику та початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а третій висвітлює його досвід керівництва країною під час війни.