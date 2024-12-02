Новий український мінісеріал "Код кохання" підкорює глядацькі серця

Телеканал СТБ презентував новий чотирисерійний мінісеріал "Код кохання". Прем'єра відбулася 1 грудня.

Проєкт одразу привернув увагу українських глядачів і вже збирає позитивні відгуки. Про сюжет серіалу, головних героїв і де можна подивитися всі серії "Коду кохання" – в матеріалу Кіно 24.

Не пропустіть "Люксембург, Люксембург": де подивитися найкращу українську комедію із зірками Курган і Agregat

Так, у центрі нового українського мінісеріалу – історія слідчої Вероніки Левченко, яка змушена співпрацювати з кіберзлочинцем Андрієм Мірошником, аби врятувати свого молодшого брата. Між головними героями поступово виникають романтичні почуття, однак життєві обставини становлять серйозні перешкоди їхнім стосункам.

У мінісеріалі знялися відомі українські актори: Андрій Ісаєнко, Євген Ламах, Андрій Самінін, Наталія Бабенко та Яків Кучеревський.

Анонс серіалу "Код кохання": дивіться відео онлайн

Глядачі вже можуть переглянути всі чотири серії "Коду кохання" на офіційному сайті СТБ.

Зауважимо, серіал "Жіночий лікар. Нове життя", який вже також встиг здобути прихильність серед українських глядачів, розпочав зйомки третього сезону. У продовженні одного з найпопулярніших українських медичних серіалів теж зіграє Андрій Ісаєнко. Крім того, творці серіалу заінтригували, що "у третьому сезоні відбудеться повернення одного з персонажів першого сезону і серед акторського складу з'являться нові обличчя".