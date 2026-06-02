Серіал про королівську родину, який дивитиметесь все літо

Оскільки уже настав період відпочинку та сонячного тепла, то дуже хочеться провести літо з користю та розвагами. Хтось віддає перевагу активному відпочинку, а комусь подобається просто валятись на ліжку.

І саме для другої категорії 24 Канал підготував варіант, як можна розбавити літні будні. Пропонуємо до вашої уваги культовий серіал "Корона", який виходив з 2016 по 2023 роки. Далі у матеріалі детальніше розповімо, чому ця стрічка варта уваги.

Серіал "Корона" – що про нього відомо?

"Корона" – це британсько-американський історичний драматичний серіал від Netflix, який складається з шести сезонів та 60 серій.

Одна з особливостей серіалу – заміна всіх ключових акторів кожні два сезони. Це зробили для того, щоб у кадрі герої природно старіли.

Королева Єлизавета II

Клер Фой (1 – 2 сезони);

Олівія Колман (3 – 4 сезони);

Імельда Стонтон (5 – 6 сезони).

Принц Філіп

Метт Сміт (1 – 2 сезони);

Тобіас Мензіс (3 – 4 сезони);

Джонатан Прайс (5 – 6 сезони).

Принцеса Маргарет

Ванесса Кірбі;

Гелена Бонем Картер;

Леслі Менвілл.

Принц Чарльз (нині король Чарльз III)

Джош О'Коннор;

Домінік Вест.

Принцеса Діана

Емма Коррін;

Елізабет Дебікі.

Камілла Паркер-Боулз

Емеральд Феннелл;

Олівія Вільямс.

Рейтинг IMDb: 8,6

Сюжет серіалу

Серіал розповідає історію правління Єлизавети II – від її весілля з принцом Філіпом у 1947 році і до моменту другого одруження її найстаршого сина Чарльза.

Загалом глядачі бачать не тільки родинні стосунки королівської родини, а й політичний кризи Великої Британії, відносини монархії з прем'єр-міністрами, скандали, історія принца Чарльза та принцеси Діани, подружні зради тощо.

Серіал "Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

Особливості серіалу

Візуальна якість. Серіалу віддають належне в операторській роботі, костюмах, гримі та точності відтворення епохи;

Реальні події + художня вигадка. Основі історичні події показали дуже точно та достовірно, однак багато приватних розмов і ще більше деталей є вигаданими для драматизації сюжету. Саме через цю складову серіал критикували історики та представники британської монархії;

Заміна акторів. Унікальне рішення творців – замінювати акторів кожні два сезони замість використання складного гриму для старіння героїв.

Цікаві факти

За 6 сезонів було використано близько 2 тисяч декорацій та понад 700 локацій для зйомок;

Для відтворення Букінгемського палацу використовували одразу кілька різних історичних маєтків Великої Британії;

Серіал отримав десятки престижних нагород, включно з преміями "Еммі" та "Золотий глобус".

Отже, "Корона" – один із найсильніших серіалів останнього десятиліття, який точно варто додати у свій список на найближчий перегляд.