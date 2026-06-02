Серіал про королівську родину, який дивитиметесь все літо
Оскільки уже настав період відпочинку та сонячного тепла, то дуже хочеться провести літо з користю та розвагами. Хтось віддає перевагу активному відпочинку, а комусь подобається просто валятись на ліжку.
І саме для другої категорії 24 Канал підготував варіант, як можна розбавити літні будні. Пропонуємо до вашої уваги культовий серіал "Корона", який виходив з 2016 по 2023 роки. Далі у матеріалі детальніше розповімо, чому ця стрічка варта уваги.
Серіал "Корона" – що про нього відомо?
"Корона" – це британсько-американський історичний драматичний серіал від Netflix, який складається з шести сезонів та 60 серій.
Одна з особливостей серіалу – заміна всіх ключових акторів кожні два сезони. Це зробили для того, щоб у кадрі герої природно старіли.
Королева Єлизавета II
- Клер Фой (1 – 2 сезони);
- Олівія Колман (3 – 4 сезони);
- Імельда Стонтон (5 – 6 сезони).
Принц Філіп
- Метт Сміт (1 – 2 сезони);
- Тобіас Мензіс (3 – 4 сезони);
- Джонатан Прайс (5 – 6 сезони).
Принцеса Маргарет
- Ванесса Кірбі;
- Гелена Бонем Картер;
- Леслі Менвілл.
Принц Чарльз (нині король Чарльз III)
- Джош О'Коннор;
- Домінік Вест.
Принцеса Діана
- Емма Коррін;
- Елізабет Дебікі.
Камілла Паркер-Боулз
- Емеральд Феннелл;
- Олівія Вільямс.
Рейтинг IMDb: 8,6
Сюжет серіалу
Серіал розповідає історію правління Єлизавети II – від її весілля з принцом Філіпом у 1947 році і до моменту другого одруження її найстаршого сина Чарльза.
Загалом глядачі бачать не тільки родинні стосунки королівської родини, а й політичний кризи Великої Британії, відносини монархії з прем'єр-міністрами, скандали, історія принца Чарльза та принцеси Діани, подружні зради тощо.
Особливості серіалу
- Дуже великий бюджет. "Корона" вважається одним із найдорожчих серіалів Netflix, адже головний фінансовий кістяк ішов на декорації палаців, костюми, мінжнародні зйомки тощо;
- Візуальна якість. Серіалу віддають належне в операторській роботі, костюмах, гримі та точності відтворення епохи;
- Реальні події + художня вигадка. Основі історичні події показали дуже точно та достовірно, однак багато приватних розмов і ще більше деталей є вигаданими для драматизації сюжету. Саме через цю складову серіал критикували історики та представники британської монархії;
- Заміна акторів. Унікальне рішення творців – замінювати акторів кожні два сезони замість використання складного гриму для старіння героїв.
Цікаві факти
- За 6 сезонів було використано близько 2 тисяч декорацій та понад 700 локацій для зйомок;
- Для відтворення Букінгемського палацу використовували одразу кілька різних історичних маєтків Великої Британії;
- Серіал отримав десятки престижних нагород, включно з преміями "Еммі" та "Золотий глобус".
Отже, "Корона" – один із найсильніших серіалів останнього десятиліття, який точно варто додати у свій список на найближчий перегляд.