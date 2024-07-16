Може стати найкращим серіалом липня: що треба знати про "Леді в озері" з Наталі Портман

Вже за кілька днів на Apple TV+ вийде один з найочікуваніших серіалів літа – "Леді в озері". Американський драматичний трилер розповідатиме про журналістку, яка розслідує вбивства двох жінок.

"Леді в озері" вийде на платформі Apple TV+ у п'ятницю, 19 липня. Кіно 24 розповість, що варто знати про серіал, який може стати одним з найкращих цього місяця чи літа.

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Опис сюжету серіалу

Стрічка переносить глядача у Балтимор 1960-х років. Журналіст, який займається досі нерозкритим розслідуванням убивства, вступає у конфлікт з жінкою. Вона прагне, щоб місто більше знало про темношкіру спільноту.

Головна героїня – Медді Шварц – домогосподарка, яка вирішує покинути коханого чоловіка та будинок у Паксвіллі, щоб реалізуватися як газетна репортерка. Жінка вирішує зайнятися розслідуванням двох убивств: 11-річної єврейки Тесси Файн та 33-річної Клео Шервуд – тієї самої, яка боролась за права темношкірих.

"Леді в озері": дивіться трейлер онлайн

Серіал заснований на реальних подіях

"Леді в озері" створений на основі однойменного роману Лори Ліппман, яка розповіла про два реальні вбивства. Вони трапилися ще за часів її юності. Про смерть єврейської дівчинки гуділи всі газети, а про загибель Паркер повідомляли тільки афроамериканські видання. Розслідування обох смертей залишилось нерозкритими.

Про знімання та акторів

Зйомки серіалу стартували у Балтиморі у квітні 2022 року. Виробництво призупинилося у серпні того самого року через погрози насильства, які згодом були визнані необґрунтованими.

Головні ролі у серіалі зіграли Наталі Портман та Мозес Інгрем (спершу на її місце була затверджена Люпіта Ніонго), режисеркою всіх епізодів є Альма Хар'ель. Цікаво, що для Наталі Портман це дебют у телевізійному проєкті.

Моя бабуся була з Балтимора, тому я багато розуміла про те, яким був той час. І інше, що мені було цікаво, – це дослідження того, як пригноблений може також бути гнобителем,

– так Наталі Портман пояснила, чому захотіла взяти участь у телепроєкті.

Інші ролі в серіалі виконали Майкі Медісон, І'Лан Ноель, Шон Рінгголд, Ноа Джуп, Бретт Гелман.