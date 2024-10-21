Українці фанатіють від нового серіалу "Лікарка за покликанням": про що сюжет та де дивитись

14 жовтня в Україні відбулася прем'єра нового серіалу "Лікарка за покликанням". Цей драматичний проєкт заснований на реальних подіях, що відбувалися в "Охматдиті" в перші 50 днів повномасштабного вторгнення.

Несподівані повороти сюжету тримають в напрузі та змушують задуматися про важливість людського життя та професіоналізм медичних працівників. У матеріалі Кіно 24 можна дізнатися більше про сюжет серіалу, а також про те, де саме його можна подивитися.

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Новий український серіал "Лікарка за покликанням": про що сюжет

За сюжетом серіалу "Лікарка за покликанням", талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення зі своїм чоловіком, хірургом Андрієм Бондарем, після зради з його боку. Ця складна ситуація змушує Марину розглядати можливість прийняття пропозиції роботи в Польщі, куди вона планує перевезти свою сім'ю та почати нове життя з чистого аркуша.

Однак усьому приходить несподіваний кінець, коли одного ранку Марина прокидається від вибухів. Цей момент стає переломним у її житті: замість втечі, вона вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить на режим роботи 24/7. У ці тяжкі часи лікарня перетворюється на рятівну фортецю для багатьох маленьких та дорослих пацієнтів, які потребують допомоги.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн трейлер серіалу

Попри особисту виснаженість, розгубленість та сімейні драми, Марина і її колеги стикаються з численними викликами: нестача ліків, внутрішні проблеми лікарні та постійний стрес. Проте, попри все це, медики зберігають свій професіоналізм і невтомно рятують життя, продовжуючи боротися за кожного пацієнта.

Ця історія про те, як у відчайдушній боротьбі за життя завжди знаходиться місце для надії. Серіал показує силу людського духу і непохитність медичних працівників, які, навіть в найскладніші часи, продовжують вірити в краще.

Де дивитись серіал "Лікарка за покликанням"

З понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі 1+1 транслюють драматичну історію "Лікарка за покликанням". Цей серіал захоплює глядачів своєю емоційною глибиною та реалістичним зображенням викликів, з якими стикаються медики в умовах війни.

Для тих, хто не може дивитися телевізор у зазначений час, серіал також доступний для перегляду онлайн. Ви можете знайти всі серії на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Не пропустіть можливість зануритися в цю зворушливу історію, яка сповнена надії та сили людського духу. Дивіться "Лікарка за покликанням" та подаруйте собі незабутні враження від перегляду!