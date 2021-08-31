Серіал "Моя улюблена Страшко": що відомо про акторів та їх героїв, графік серій
Джерело:24 канал
Прем’єра серіалу Моя улюблена Страшко відбулась 30 липня 2021 року. У першому епізоді глядачі познайомилися з головними героями серіалу. Коли чекати на продовження сюжету - графік серій та актори на Кіно 24.
Творці серіалу – компанія "Кінороб" зазначають, що головною темою серіалу є тема булінгу, яка завжди була актуальною та особливо загострилася останнім часом. Тому у сюжеті серіалу та героях можуть зустріти знайомі характери та ситуації з життя. Варто додати, що серіал є українською адаптацією колумбійської теленовели Yo soy Betty, la fea ("Я потворна Бетті").
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Сюжет серіалу
За сюжетом головна героїня серіалу влаштовується на роботу у престижну косметичну компанію Bon Visage. Тепер вона асистентка директора. Скромна та тиха Настя потрапляє в чужий для себе світ де її оточують успішні люди з власними поглядами на красу. Тепер Настя намагається здолати власні комплекси та пристосуватися до нового оточення, демонструючи, що в людині головне не зовнішня краса, а розум, працьовитість, людяність та інші риси, однак прийняти її готові не всі.
До того ж Настя закохується у свого боса, який є для неї, здавалося б, недосяжним ідеалом. Та згодом Макс (директор Bon Visage) починає бачити в Насті щось більше, ніж просто "сіру мишку".
Головні герої серіалу та актори
Настя Глушко
Роль головної героїні виконує 24-річна акторка Ірина Поплавська. Героїня серіалу навіть отримала власну інстаграм-сторінку @ya_ne_strashko.
Головна героїня серіалу Настя Глушко / Фото з інстаграму
Макс Бондаренко
Роль успішного бізнесмена та очільника компанії Bon Visage виконує Олександр Соколов.
Головний Герой Макс / Скриншот серіалу
Яніна
Кохану дівчину головного героя Макса зіграла 29-річна акторка Дар’я Баріхашвілі.
Кохана Макса – Яніна / Скриншот серіалу
Андрій
Добрий друг та колега Макса – Андрій, його у серіалі зіграв Артур Логай.
Друг Макса – Андрій / Скриншот серіалу
Оля
Найкраща подруга Яніни та її колега, яка також працює у салоні Bon Visage. Героїню зіграла акторка 33-річна Тетяна Малкова.
Подруга Яніни – Оля / Скриншот серіалу
Мирослав
Роль креативного директора зіграв 40-річний Сергій Кіяшко. Зауважимо, що він є заслуженим артистом України.
Креативний директор – Мирослав / Фото kino-teatr
Коля
Роль героя у серіалі дісталася 29-річному актору Володимиру Скорику.
Коля – друг дитинства Насті, однієї з героїнь серіалу / Фото theatre.love
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Графік виходу серій
Епізоди серіалу "Моя улюблена Страшко" можна переглянути як в телеефірі, так і на сайті "1+1".
Графік виходу епізодів в телеефірі наступний
- 1-7 епізоди покажуть з 30.08 по 2.09
- 8-15 епізоди покажуть з 06.09 по 09.09
- 16-23 епізоди покажуть з 13.09 по 16.09
- 24-31 епізоди покажуть з 20.09 по 23.09
- 32-39 епізоди покажуть з 27.09 по 30.09
Швидше епізоди серіалу можна подивитися в рамках проєкту "Дивись першим" графік виходу наступний:
- 1-7 епізоди покажуть з 28.08 по 31.08
- 8-15 епізоди покажуть з 04.09 по 07.09
- 16-23 епізоди покажуть з 11.09 по 14.09
- 24-31 епізоди покажуть з 18.09 по 21.09
- 32-39 епізоди покажуть з 25.09 по 28.09