Серіал "Моя улюблена Страшко": що відомо про акторів та їх героїв, графік серій

Прем’єра серіалу Моя улюблена Страшко відбулась 30 липня 2021 року. У першому епізоді глядачі познайомилися з головними героями серіалу. Коли чекати на продовження сюжету - графік серій та актори на Кіно 24.

Творці серіалу – компанія "Кінороб" зазначають, що головною темою серіалу є тема булінгу, яка завжди була актуальною та особливо загострилася останнім часом. Тому у сюжеті серіалу та героях можуть зустріти знайомі характери та ситуації з життя. Варто додати, що серіал є українською адаптацією колумбійської теленовели Yo soy Betty, la fea ("Я потворна Бетті").

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Сюжет серіалу

За сюжетом головна героїня серіалу влаштовується на роботу у престижну косметичну компанію Bon Visage. Тепер вона асистентка директора. Скромна та тиха Настя потрапляє в чужий для себе світ де її оточують успішні люди з власними поглядами на красу. Тепер Настя намагається здолати власні комплекси та пристосуватися до нового оточення, демонструючи, що в людині головне не зовнішня краса, а розум, працьовитість, людяність та інші риси, однак прийняти її готові не всі.

До того ж Настя закохується у свого боса, який є для неї, здавалося б, недосяжним ідеалом. Та згодом Макс (директор Bon Visage) починає бачити в Насті щось більше, ніж просто "сіру мишку".

Головні герої серіалу та актори

Настя Глушко

Роль головної героїні виконує 24-річна акторка Ірина Поплавська. Героїня серіалу навіть отримала власну інстаграм-сторінку @ya_ne_strashko.



Головна героїня серіалу Настя Глушко / Фото з інстаграму

Макс Бондаренко

До речі, в інстаграмі головної героїні "Моя улюблена Страшко" триває флешмоб #КрасиваСерцем, де підписники діляться власними історіями про те, як вони були жертвами чи свідками булінгу. Акторка Ірина Поплавська теж розповіла свою історії.

Роль успішного бізнесмена та очільника компанії Bon Visage виконує Олександр Соколов.



Головний Герой Макс / Скриншот серіалу

Яніна

Кохану дівчину головного героя Макса зіграла 29-річна акторка Дар’я Баріхашвілі.



Кохана Макса – Яніна / Скриншот серіалу

Андрій

Добрий друг та колега Макса – Андрій, його у серіалі зіграв Артур Логай.



Друг Макса – Андрій / Скриншот серіалу

Оля

Найкраща подруга Яніни та її колега, яка також працює у салоні Bon Visage. Героїню зіграла акторка 33-річна Тетяна Малкова.



Подруга Яніни – Оля / Скриншот серіалу

Мирослав

Роль креативного директора зіграв 40-річний Сергій Кіяшко. Зауважимо, що він є заслуженим артистом України.



Креативний директор – Мирослав / Фото kino-teatr

Коля

Роль героя у серіалі дісталася 29-річному актору Володимиру Скорику.



Коля – друг дитинства Насті, однієї з героїнь серіалу / Фото theatre.love

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Графік виходу серій

Епізоди серіалу "Моя улюблена Страшко" можна переглянути як в телеефірі, так і на сайті "1+1".

Графік виходу епізодів в телеефірі наступний

1-7 епізоди покажуть з 30.08 по 2.09

8-15 епізоди покажуть з 06.09 по 09.09

16-23 епізоди покажуть з 13.09 по 16.09

24-31 епізоди покажуть з 20.09 по 23.09

32-39 епізоди покажуть з 27.09 по 30.09

Швидше епізоди серіалу можна подивитися в рамках проєкту "Дивись першим" графік виходу наступний: