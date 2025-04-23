10 серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

Платформа Netflix опублікувала традиційний щотижневий рейтинг серіалів, які найпопулярніші зараз. Вже другий тиждень поспіль українці найчастіше віддають перевагу новому серіалу "Садівник".

Також серед тих, що найчастіше переглядають, є серіал "Юнацтво", повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. Повний оновлений рейтинг дивіться далі.

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"Садівник"

Головним героєм є хлопець Елмер. Через травму він з дитинства не має жодних почуттів, чим вирішила скористатись мати. Вона заснувала садівничу компанію як прикриття для вбивств, де Елмер виконував замовлення, а мати заробляла кошти. Однак одного разу все пішло не за планом, адже хлопець закохався в одну з замовлених жертв.

"Садівник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорне дзеркало", 7 сезон

Культовий серіал продовжує тримати глядачів у напрузі. У шести нових епізодах творці "Чорного дзеркала" порушили теми технологічного прогресу, розвитку комп'ютерних систем й показали, чим це все може загрожувати людству.

"Чорне дзеркало", 7 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Скляний купол"

У центрі сюжету цього детективного трилеру криміналістка Лейла, яка розслідує зникнення доньки своєї подруги. Коли Лейла береться за цю справу, то ще не підозрює, що під час пошуків зіткнеться зі своїм темним минулим та переживе власну дитячу травму.

"Скляний купол": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у рейтингу 10 найпопулярніших серіалів у період з 17 по 23 квітня є: