На Netflix вийшов новий мінісеріал: у стрічці несподівано згадали про Україну

З 20 лютого на платформі Netflix відбулася прем'єра нового політичного триллеру під назвою "Нульовий день". Головну роль у серіалі виконує сам Роберт Де Ніро, що додає проекту особливого шарму.

Серіал вже захопив велику кількість прихильників жанру. А для багатьох глядачів стало несподіванкою, що в одному з епізодів згадали про Україну.

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Що відомо про мінісеріал "Нульовий день"

У центрі сюжету нового політичного трилера "Нульовий день" – масштабна кібератака на Сполучені Штати, яка призводить до численних жертв та загибелі сотень людей. Розслідуванням цієї трагедії займається експрезидент Америки, роль якого виконує Роберт Де Ніро. Головні підозри падають на Росію.

"Нульовий день": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ключовим елементом розслідування стає код вірусу, у якому приховане слово "майдан". А особливу увагу привертає фраза, яку вимовляє герой Де Ніро:

У 2004 році Росія звинувачувала нас у цьому, що було надто відверто навіть для росіян.

Ці слова одразу викликають асоціації у глядачів, адже це явне посилання на Помаранчеву революцію, що сталася в Києві у 2004 році.

Тепер перед героєм Де Ніро постає складне завдання – не лише викрити справжнього злочинця, але й розплутати мережу брехні та маніпуляцій, які можуть змінити хід глобальних подій.