Від нього шаленіє увесь TikTok: новий драматичний серіал на Netflix, який розіб'є вам серце

Якщо вам хочеться вивільнити емоції та подивитись цікаву стрічку, Netflix має для вас чудовий варіант серіалу на вечір. Стрічка "Один день", яка заполонила своїми уривками і цитатами увесь TikTok.

Прем'єра цієї романтичної драми відбулася 8 лютого. Стримінгова платформа Netflix адаптувала історію роману Девіда Ніколса до британського серіалу, який складається з 14 епізодів.

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Серіал "Один день": про що сюжет

Серіал Netflix розповідає історію взаємин двох головних персонажів, Емми та Декстера. Їхні шляхи перетинаються 15 липня 1988 року на випускному в Единбурзькому університеті. Після цього вони проводять ще один день разом, а потім йдуть своїми шляхами, шукаючи своє призначення, закохуючись, працюючи і розв’язуючи різні життєві проблеми.

Емма та Декстер ростуть і дорослішають, але зберігають зв'язок один з одним. Протягом 14 епізодів глядачі слідкують за їхнім життям, яке розгортається в один і той же день, 15 липня, але в різні роки.

"Один день": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал пронизаний цитатами, які розривають серця усім, хто переглянув цю історію. Ось декілька з них:

"Це одна з найбільших космічних загадок. Як так виходить, що якийсь цілковитий незнайомець може стати найважливішою людиною у вашому житті"

"Усі люди кажуть, що ти чудова, талановита, розумна. А я роками тобі це кажу. То чому ти досі не віриш?"

"Вона любила його занадто рано, а він полюбив її занадто пізно"

Емоційні відгуки на TikTok: користувачі діляться своїми враженнями

У мережі зібрано чимало відео, де після перегляду серіалу глядачі діляться своїми емоціями. Більшість з них зізнається, це серіал, який розбив їм серце. Ось, що вони пишуть:

"Я плакала, мабуть, дві години після перегляду. "

"Я не знаю, як повернутись до нормального життя після цього"

"Я зараз просто читаю коментарі, щоб переконатись, що люди відчувають те саме, що і я"

"Я не міг стримати сліз, коли він плакав на ліжку в будинку свого батька".

"Останні два епізоди просто вбили мене. Я відчув їх до глибини душі".

"Один день": чому цей серіал особливий

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В кожному епізоді події розгортаються 15 липня, що робить невидимими для глядачів важливі моменти в житті Емми та Декстера, які трапляються протягом решти року.

З метою підкреслити зв'язок між героями, режисерка вирішила створити унікальну візуальну мову, доступну лише їм. Моллі Меннерс фіксувала їхні погляди, дозволяючи глядачам спостерігати, як Емма дивиться на Декстера та навпаки, навіть якщо самі персонажі не помічають цього.

Навіть коли головні герої перебували в різних місцях, їхні дії часто виглядали подібним чином, наприклад, у Римі та Вулвергемптоні. Коли Емма та Декстер були окремо, у серіалі чітко демонстрували, як вони тужать одне за одним.