Культовий серіал "Офіс": цікаві факти про ситком, який став улюбленцем мільйонів

В колекцію найкращих комедійних серіалів початку 21 століття безумовно можна зарахувати "Офіс". Цей ситком вразив глядачів з перших серій та припав до душі мільйонам по всьому світі.

Попри те, що серіал вийшов на екрани майже 20 років тому, він все ще залишається популярним. Редакція Кіно 24 підготувала низку цікавих фактів про ситком "Офіс".

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Про що серіал "Офіс"

Цей ситком глядачі вперше побачили на своїх екранах в 2005 році. Оригінальний формат мок'юментарі та харизматичні актори надали серіалу особливого шарму.

Однією з основних переваг "Офісу" є його персонажі. Вони яскраві, запам'ятовуються і дуже різноманітні. Кожен із них має свою індивідуальність, свої сильні та слабкі сторони. Це дає змогу глядачеві перебувати з ними "на одній хвилі".

Сюжет фільму розповідає про регіональне відділення компанії "Дандер Міффлін", що займається продажем офісного паперу.

Головує в офісі доволі неординарний, та водночас енергійний та емоційний начальник Майкл Скотт, який не дає своїм співробітникам ні нудьгувати, ні розслаблятися на робочих місцях. Однак не поступаються своєму шефу і його співробітники, серед яких також вистачає яскравих особистостей.

"Офіс": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цікаві факти про серіал

Перший сезон ситкому було знято у справжньому офісі. Лише протягом 2 сезону NBC перемістила зйомки до спеціальної студії, яку було повністю перетворено на створення інтер'єру офісу Dunder Mifflin. Американську версію серіалу "Офіс" було створено на основі британської версії, яка вийшла у 2001 році. Стів Карелл, актор, що зіграв роль емоціного боса, подивився всього кілька хвилин британської версії серіалу і зупинився. Каррел не прагнув наслідувати гру Рікі Джервейса в ролі керуючого. Проте Джон Красінскі із захопленням переглянув увесь оригінал. Незважаючи на те, що у акторів був сценарій, все ж у серіалі використовували безліч імпровізацій, які актори робили на знімальному майданчику. Багато цих моментів залишилися в підсумковій версії серіалу. Щодо сценарію популярного ситкому, то сценаристи, створюючи сюжети серіалу, надихалися реальними історіями, які відбувалися в офісах. Для того, аби зберегти стиль документального кіно, помилки знімальної групи навмисне залишали в епізодах. Так, це надавало серіалу більшої "реалістичності". Керол Стіллс, в яку був закоханий герой серіалу Майкл, зіграла справжня дружина Стіва Карелла, Ненсі Карелл. У чотирьох акторів другого плану імена збігаються з іменами своїх персонажів: Анджела Мартін (Анджела Кінсі), Оскар Мартінес (Оскар Нунез), Філліс Венс (Філліс Сміт) та Крід Бреттон (Крід Бреттон). Видання Variety 12 січня 2021 році із посиланням на дані аналітичної компанії Nielsen назвали найпопулярніші за кількістю переглядів серіали 2020 року в США. Лідером рейтингу став комедійний серіал "Офіс". Так, за 12 місяців глядачі стрімінгових сервісів його подивилися понад 57 мільярдів хвилин. Якщо порахувати цю величезну цифру у години, то виходить не менш вражаюча, а саме 950 мільйонів годин. Перегляд серіалу допоміг врятувати життя людині. Так, у США 21-річний житель Арізоні Крос Скотт врятував життя жінці завдяки епізоду з цього ситкому. За словами хлопця, він помітив автомібіль, який повільно рухається, за кермом якого була жінка без свідомості.



Щоб зупинити машину, він підклав під її колесо камінь. Після цього хлопець постукав у вікно автомобіля, щоб привести жінку до тями, та коли вона ніяк на це не відреагувала, вирішивши розбити скло та розблокувати двері. Коли ж Скотт перевірив у неї пульс, то виявив, що він не промацувався.



Ось тут він і згадав епізод серіалу "Офіс", в якому один із персонажів, зіграний Стівом Кареллом, намагається зробити непрямий масаж серця тренувального манекену. В цій серії інструктор пояснювала, що для правильного темпу натискань на грудях необхідно тиснути у ритмі композиції Staying Alive гурту Bee Gees. Саме так Скот так і зробив. За хвилину жінка прийшла до тями, а згодом її забрали до лікарні.

Непрямий масаж серця в ситкомі "Офіс": дивіться онлайн епізод із серіалу

Серіал "Офіс" піднімає настрій своїм гумором та неймовірним сатиричним поглядом на роботу в офісі. Тож вмикайте ситком та насолоджуйтеся переглядом.