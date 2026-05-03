Могли про це не знати: хто з акторів "Парочки слідчих" не одружений

"Парочка слідчих" – популярний український серіал. Прем'єра другого сезону відбулась декілька днів тому. Варто зазначити, що вдало підібраний акторський склад – це вже великий відсоток успіху. Однак глядачів часто цікавить і особисте життя улюбленців з серіалу.

Хтось з них уже декілька років перебуває у щасливому шлюбі, однак є ті, які розлучились або не спішать під вінець. 24 Канал розповість про кого з акторів йдеться.

Костянтин Октябрський

10 років зірка "Парочки слідчих" був одружений з Самірою. Пара повінчалась у 2014 році. Цікаво, що з дружиною Октябрський познайомився завдяки другу.

Костянтин Октябрський з колишньою дружиною / Фото з інстаграму

За цей час у пари народилось двоє синів – Роберт і Матвій. У 2023 році у родинне гніздечко влучив російський дрон.

Квартира вигоріла вся. Це не наша квартира, ми її орендували. Але всередині все було наше – речі, техніка, меблі. Ми якраз були вдома, спали. Чув крізь сон, як пролетів перший шахед, а прокинулися вже від потужного вибуху. У дружини контузія була. У мене є ПТСР,

– розповідав актор в інтерв'ю KP.UA.

Днями він дав інтерв'ю Аліні Доротюк, де шокував зізнанням, що вони з дружиною більше не разом. З'ясувалось, що подружжя офіційно розірвало шлюб ще наприкінці минулого року. Ініціаторкою стала Саміра.

Октябрський припускає, що причиною розлучення стало те, що він не давав своїй дружині достатньо кохання, поваги та почуттів. Цікаво, що за 10 років шлюбу пара вже розлучалася, а потім знову одружилася. Однак зараз актор перебуває у статусі холостяка.

Тетяна Злова

Близько 1,5 роки акторка перебувала у стосунках із зірковим колегою – Богданом Буйлуком. Вони познайомились на знімальному майданчику під час знімання серіалу "Ніхто не ідеальний". Від так, знайомство переросло у службовий роман.

На жаль, сьогодні дороги закоханих розійшлись. Тетяна не приховувала, що для цей період був дуже складним. Сьогодні ж колишня пара продовжує підтримувати дружні стосунки.

Якби у мене був барометр болю, думаю, він би вибухнув від того, наскільки боляче іти далі окремо, спостерігати одне за одним. Ми досить тепло спілкуємося насправді. Ми дружимо з Богданом. Просто прийшли до усвідомлення, що нам треба йти окремими дорогами. Складно, коли ти розумієш, що в тебе є цілі, яких ти хочеш досягати, і ці бажання безперечно підтримуються, але хотілося, щоб ми мали однакові бажання. А вони різні,

– відверто поділилась зірка серіалу "Парочка слідчих" в інтерв'ю kp.ua.

Тетяна Злова / Фото з інстаграму

Чи вільне серце акторки сьогодні – невідомо.

Також залишається відкритим питанням щодо ще одного актору серіалу "Парочка слідчих" – Сергія Мітрюшина. Чоловік у пубічному просторі взагалі не розповідає про особисте життя і не ділиться світлинами. Тому наразі ця тема ще себе не вичерпала.

Що відомо про новий сезон "Парочки слідчих"?

Прем'єра відбулась 27 квітня о 20:00 на телеканалі "1+1". Тетяна Злова зіграла нову героїню – Оксану Левчук.

За сюжетом, Оксана та Софія раніше дружили й разом навчались у поліцейській академії. Та їхні шляхи розійшлись через конфлікти. Оксана була закохана в Андрія, але його увага була прикута до Софії.

Оксана приймає рішення прийти у відділ колишньої подруги, однак яка її мета – розкаже тільки серіал.

Зараз "Парочку слідчих" транслюють на "1+1 Україна" і онлайн на Київстар ТБ, а згодом серіал буде доступний на YouTube.